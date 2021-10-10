«Это должен быть первый случай из многих». Кейн поддержал назначение украинки Монзуль на матч сборной Англии

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Андорры и Англии (0:5) обслуживала украинка Екатерина Монзуль. По этому поводу высказался нападающий англичан Гарри Кейн.

«Впервые матч Англии обслуживала женщина, и это должен быть первый случай из многих. История свершилась», – считает Кейн.