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    «Это должен быть первый случай из многих». Кейн поддержал назначение украинки Монзуль на матч сборной Англии

    Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Андорры и Англии (0:5) обслуживала украинка Екатерина Монзуль. По этому поводу высказался нападающий англичан Гарри Кейн.

    «Впервые матч Англии обслуживала женщина, и это должен быть первый случай из многих. История свершилась», – считает Кейн.

    • Ассистентами Монзуль были ее соотечественницы Марина Стрилецкая и Светлана Грушко.
    • 40-летняя Монзуль с 2016 года обслуживает матчи УПЛ.
    • По профессии Монзуль архитектор-градостроитель.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Гарри Кейна

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    Сегодня, 10:08
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2526

      tarasofka 18 минут назад

      могла бы повысить зрелищность футбола, если бы прямо на поле провела отвлекающий манёвр в стиле активисток femen.

      0
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      Рейтинг: +529

      Янвapь 69 34 минуты назад

      Салом приманили ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      erem_a 38 минут назад

      Баба в мужском виде спорта - это зло! Есть женский футбол - пусть там и судит.

      1
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      Рейтинг: +664

      Лфшт 49 минут назад

      Вот почему то мне кажется это хорошей идеей. Меньше спорить с судьями будут, главное чтобы квалификация была высокой

      2
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      Рейтинг: +25541

      Боцман59rus > Лфшт 23 минуты назад

      _это почему с ней спорить нельзя? ...что, пилотка между ног наделяет дополнительными преференциями?

      0
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      Рейтинг: +115

      More_and_More > Лфшт 6 минут назад

      Сексистов в футболе хватает, совсем не меньше будут спорить)

      0
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      Рейтинг: +664

      Лфшт > Боцман59rus 4 секунды назад

      Может для тебя это удивительно, но спорить с судьями в принципе нельзя. А твой вопрос говорит о твоих умственных способностях о олигофрена и дегенерата.

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