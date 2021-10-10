Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Это должен быть первый случай из многих». Кейн поддержал назначение украинки Монзуль на матч сборной Англии

«Это должен быть первый случай из многих». Кейн поддержал назначение украинки Монзуль на матч сборной Англии

10 октября 2021, 10:08
12

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Андорры и Англии (0:5) обслуживала украинка Екатерина Монзуль. По этому поводу высказался нападающий англичан Гарри Кейн.

«Впервые матч Англии обслуживала женщина, и это должен быть первый случай из многих. История свершилась», – считает Кейн.

  • Ассистентами Монзуль были ее соотечественницы Марина Стрилецкая и Светлана Грушко.
  • 40-летняя Монзуль с 2016 года обслуживает матчи УПЛ.
  • По профессии Монзуль архитектор-градостроитель.

Источник: твиттер Гарри Кейна
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия. Премьер-лига Андорра Англия Кейн Гарри Монзуль Екатерина
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Лфшт
1633853187
Вот почему то мне кажется это хорошей идеей. Меньше спорить с судьями будут, главное чтобы квалификация была высокой
Ответить
erem_a
1633853794
Баба в мужском виде спорта - это зло! Есть женский футбол - пусть там и судит.
Ответить
ЮНик
1633857075
Заметка, прямо как тест для определения умственно отсталых олигофренов и дрочунов-импотентов.
Ответить
dabo96
1633857500
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
Play
1633859167
А что ж вы не ноете ещё, что чёрных арбитров нет?
Ответить
33!
1633860421
Ждём судей-трансгендеров, Кейну должно понравиться)) А если серьёзно, то, конечно, во главу угла выбора судьи на матч должен быть поставлен профессионализм. Идея с женщинами-судьями в мужском футболе - крайне сомнительная. Судья, для правильной оценки того или иного эпизода, должен везде успевать за перемещениями футболистов. Женщины уступают мужчинам, как в скоростно-силовых качествах, так и в выносливости - это факт, соответственно, успевать не будет, откуда возможны ошибки.
Ответить
slavа0508
1633890785
по мне так это неправильно . если взять парня и девушку в одном возрасте и с одинаковой подготовкой . то по любому парень в скорости выиграет .
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
6
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
16
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+