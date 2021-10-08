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    Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря автоголу Шкриньяра обыграла Словакию

    Сборная России нанесла реванш сборной Словакии за поражение в первом круге отбора ЧМ-2022. Россияне в Казани победили соперника с минимальным счетом. В свои ворота забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

    Россия не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей. Команда Валерия Карпина идет второй с отрывом от третьего места в шесть очков. Вторая строчка выводит в стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022.

    При Карпине россияне не проигрывают и не пропускают (четыре матча).

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 7-й тур

    Россия – Словакия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Шкриньяр, 24 (в свои ворота).

    Россия: Сафонов, Сутормин, Джикия, Дивеев, Терехов (Кудряшов, 80), Баринов, Кузяев (к), Ерохин (Чистяков, 63), Бакаев (Жемалетдинов, 73), Захарян (Заболотный, 46), Смолов (Фомин, 46).

    Словакия: Родак, Пекарик (Суслов, 81), Шатка, Гараслин (Алмаши, 80), Дуда (Русняк, 64), Боженик (Стрелец, 64), Куцка (Грошовски, 64), Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.

    Предупреждения: Баринов, 84 – Куцка, 52; Грошовски, 88.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2021 23:37
    Комментарии181
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      Рейтинг: +71

      Storm13 40 секунд назад

      Не футболисты, а пианисты, поэтому играют как могут. Будто вышли не работать, а развлекаться и забавляться. Карпин, собери и отведи их на завод, на производство, пусть эти олухи просмотрят как рабочий человек по-настоящему трудится, например в литейный цех, в шахту, сборочный цех. Возможно тогда они поймут цену заработной платы? А то развели дармоедов, возомнивших себя спортсменами - игроками типа мы профессионалы, а на самом деле вы дилетанты. Опуститесь на землю, а то больно падать будет.

      0
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      Рейтинг: +4329

      3a zenit 13 минут назад

      гордость пуделя,обида Дзюбы-это сборная РФ сейчас.

      0
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      Рейтинг: +9123

      ivany4 > 3a zenit 1 минуту назад

      Карпин свою гордость оправдывает! Пока.
      А вот бздзюба нервно дрочит в сторонке.

      0
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      Рейтинг: +3501

      Snek 21 минуту назад

      Господа и дамы хорошие!

      Черчесова гнобили, что он за пять лет игру не поставил. Валера у руля два месяца, какого черта вы сравниваете?

      3
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      Рейтинг: +17238

      derrik2000 > Snek 14 минут назад

      "Черчесова гнобили, что он за пять лет игру не поставил. Валера у руля два месяца, какого черта вы сравниваете?"

      Не понял.
      1. Карпин определял ЛУЧШИХ и, н минуточку, ЛУЧШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ, которые будут в его команде.
      2. Карпин и его команда создавали психологическую атмосферу в команде, хотя, зная по Спартаку, какой ***добол Валера, предполагаю. что за "комфортная атмосфера" была в сборной.
      3. Валера определял стратегию и тактику на матч.
      4. Валера проводил замены по ходу матча.

      ТАК К КОМУ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИИ???
      К Министерству сельского хозяйства???

      0
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      ...
      Рейтинг: +4329

      3a zenit > Snek 14 минут назад

      ШО ТО ХНЯ.ШО ЭТА ХНЯ И ОБЕ ОНИ ТАКИЕ ХНИ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +6521

      Владислав Vlad > derrik2000 9 минут назад

      А разве Валера проиграл? 3 очка взял? Взял.
      Ты сам-то можешь назвать лучших из лучших в РПЛ, которых Валера не взял???

      2
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      ...
      Рейтинг: +17238

      derrik2000 > Владислав Vlad 4 минуты назад

      А у меня нет такого ни аналитического, ни тренерского штаба, чтобы я что-то там мог определять под выбранную главным тренером модель поведения на поле (ИГРОЙ я ЭТО не назову).
      Поэтому твой вопрос - хрень несусветная.

      0
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      ...
      Рейтинг: +28666

      VVM1964 > Владислав Vlad 2 минуты назад

      Добавлю - не 3 , а 10 из 12 возможных !!! Кто виноват , что таков уровень наших футболистов ? но ******доболу derrik2000 ты ничего не докажешь , он параноик (((

      0
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      Рейтинг: +2987

      Fancyfall 25 минут назад

      лучше было лечь спать, чем смотреть это...

      4
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      Рейтинг: +261

      Shamil79 26 минут назад

      игры не было...были словаки которые игру и сделали

      3
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      Рейтинг: +1674

      Ловкий Бубен 26 минут назад

      У меня одного такое ощущение , что игроки скованы страхом по рукам и ногам, как будто боятся чего то, вспоминал игру всех игроков кто был сегодня на поле в РПЛ, и там они копытом землю роют,а здесь почему то как покалеченные, мяч теряют моментально , как будто не знают что делать на поле ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2481

      Spirit_78 27 минут назад

      Думаю, в Мариборе у сборной игра будет повеселее, чем сегодня. В гостевом матче на 1:0 не отпинаться при всём желании.

      1
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      Рейтинг: +23157

      slavutiq70 28 минут назад

      Сафонова только можно похвалить . но это вратарь . с вратарями у нас как то получше всегда было . Был великий Яшин . Дасаев признавался лучшим вратарём мира ..

      4
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      Рейтинг: +9123

      ivany4 30 минут назад

      С нелогичной победой всех патриотов страны!!!
      Игра напоминала "школьников" против "учителей". Ничего удивительного. За 4 матча, третий состав(!). О какой сыгранности или игровой мысли можно говорить? Зато наши признанные дрочеры спокойно почитают на лаврах у телевизора.
      Спасибо Валере, за то, что взялся за гуж, и не говорит, что не тренер сборной России. Теперь он вправе послать всех "знатоков" вместе продажным срачтв в долгое эротическое путешествие.

      6
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      Рейтинг: +17529

      JTherry > ivany4 12 минут назад

      игра слабая, согласен... пытались играть с высоким прессингом, но слабое движение и много технического брака в передачах - все помножило на ноль... и состав совершенно не сыгран, сказались многочисленные травмы более сильных игроков перед матчем, Валере ставить на игру некого было... в общем - смотреть это было трудно, но мы это выдержали...)

      3
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      Рейтинг: +23157

      slavutiq70 32 минуты назад

      Да а что Карпин то ???Я даже не могу себе представить кто сможет с этим сбродом что то сделать . ну элементарно у игроков нет культуры паса . не передачу точно отдать не мяч остановить . не пробить точно не могут ...о какой тактике здесь можно что то говорить . ты им баранам хоть что на доске рисуй толку то не будет баран он и есть баран ...

      7
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