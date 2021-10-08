Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря автоголу Шкриньяра обыграла Словакию

Сборная России нанесла реванш сборной Словакии за поражение в первом круге отбора ЧМ-2022. Россияне в Казани победили соперника с минимальным счетом. В свои ворота забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

Россия не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей. Команда Валерия Карпина идет второй с отрывом от третьего места в шесть очков. Вторая строчка выводит в стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022.

При Карпине россияне не проигрывают и не пропускают (четыре матча).

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 7-й тур

Россия – Словакия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Шкриньяр, 24 (в свои ворота).

Россия: Сафонов, Сутормин, Джикия, Дивеев, Терехов (Кудряшов, 80), Баринов, Кузяев (к), Ерохин (Чистяков, 63), Бакаев (Жемалетдинов, 73), Захарян (Заболотный, 46), Смолов (Фомин, 46).

Словакия: Родак, Пекарик (Суслов, 81), Шатка, Гараслин (Алмаши, 80), Дуда (Русняк, 64), Боженик (Стрелец, 64), Куцка (Грошовски, 64), Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.

Предупреждения: Баринов, 84 – Куцка, 52; Грошовски, 88.

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