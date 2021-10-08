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  • Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря автоголу Шкриньяра обыграла Словакию

Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря автоголу Шкриньяра обыграла Словакию

8 октября 2021, 23:37
232

Сборная России нанесла реванш сборной Словакии за поражение в первом круге отбора ЧМ-2022. Россияне в Казани победили соперника с минимальным счетом. В свои ворота забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

Россия не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей. Команда Валерия Карпина идет второй с отрывом от третьего места в шесть очков. Вторая строчка выводит в стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022.

При Карпине россияне не проигрывают и не пропускают (четыре матча).

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 7-й тур

Россия – Словакия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Шкриньяр, 24 (в свои ворота).

Россия: Сафонов, Сутормин, Джикия, Дивеев, Терехов (Кудряшов, 80), Баринов, Кузяев (к), Ерохин (Чистяков, 63), Бакаев (Жемалетдинов, 73), Захарян (Заболотный, 46), Смолов (Фомин, 46).

Словакия: Родак, Пекарик (Суслов, 81), Шатка, Гараслин (Алмаши, 80), Дуда (Русняк, 64), Боженик (Стрелец, 64), Куцка (Грошовски, 64), Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.

Предупреждения: Баринов, 84 – Куцка, 52; Грошовски, 88.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Словакия Шкриньяр Милан
Комментарии (232)
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Красногорск_Фан
1633725669
Вот это фарт! Пионеротряд так мучался что словаки пожалели и закололи себя сами. С победой !
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Блямба
1633725982
Три очка со странным запахом дикой халявы... Сафонов красавец. А так..ни удовольствия ,ни удовлетворения. Вине.грет, даже без постного масла.
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Sergey9999
1633726259
Сафонов сегодня был главным героем матча
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insider_retro
1633726271
Победа, которую лучше не вспоминать... 24% владения мячом в домашнем поединке - это кошмар... Игруны валились с ног, а Карпин изнемогал на бровке от бесполезной жестикуляции и плевков... Так себе матчик...
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GoLenaStop
1633726280
А, опять сами не смогли кончить... Вся надежда на мастерство соперника! Слабо и отвратительно. Это не игра, а мучение. ПАлять, лучше идите в управдомы - торгуйте газом и углём. Сборная команда - дерьмо, как и тренер.
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slavа0508
1633726389
И эти игроки любители получают миллионы ???И хотят что бы покупали подписки на платные каналы ???Нет такой театр нам не нужен и задарма ...
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slavа0508
1633726998
проблема в том что плохая подготовка детей и плюс не всем по карману у нас занимаются в основном из обеспеченных семей . а лучшие футболисты частенько получаются из тех семей где с деньгами в обрез .....тем приходится с детства рвать и метать ..
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slavа0508
1633727576
Да а что Карпин то ???Я даже не могу себе представить кто сможет с этим сбродом что то сделать . ну элементарно у игроков нет культуры паса . не передачу точно отдать не мяч остановить . не пробить точно не могут ...о какой тактике здесь можно что то говорить . ты им баранам хоть что на доске рисуй толку то не будет баран он и есть баран ...
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ivany4
1633727734
С нелогичной победой всех патриотов страны!!! Игра напоминала "школьников" против "учителей". Ничего удивительного. За 4 матча, третий состав(!). О какой сыгранности или игровой мысли можно говорить? Зато наши признанные дрочеры спокойно почитают на лаврах у телевизора. Спасибо Валере, за то, что взялся за гуж, и не говорит, что не тренер сборной России. Теперь он вправе послать всех "знатоков" вместе продажным срачтв в долгое эротическое путешествие.
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Plyash
1633729907
Как Россия ни старалась - проиграть не смогла... Ну не шмогла я,не шмогла...
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