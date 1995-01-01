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    Дуда: «Словакия должна победить Россию. Надо сыграть так же хорошо, как в сентябре»

    Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился ожиданиями от матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 против России.

    «Мы должны выиграть матч с Россией. Если мы сможем это сделать, то будем спокойно думать о матче с Хорватией. Но в этих матчах действительно многое решается.

    Да, нам удавалось обыгрывать Россию, но какой смысл об этом говорить, если это новая игра, другой состав и так далее. Но мы бы с большим удовольствием победили. Надо сыграть так, как мы играли в последних трeх матчах в сентябре, в том же стиле, в котором мы победили Россию.

    Нам не повезло дома с хорватами. Если будем играть так же хорошо, как в сентябре, то удача к нам повернeтся. Мне без разницы, смогу я забить или нет. Главное, чтобы победа была. Если я смогу в этом поучаствовать голом или передачей, то это для всех нас будет хорошо.

    Ничего не поделать, что дома с Россией мы играли без болельщиков. Здорово, что завтра на стадионе будут болельщики. Даже жалко, что их будет всего 13 тысяч, а не больше», – сказал Дуда.

    • Россия примет Словакию в пятницу, 8 октября, в Казани.
    • Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +90

      Форвард 79 48 минут назад

      Да размотать их по полной!

      0
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      Рейтинг: +10017

      Cleaner 1 час назад

      Дуда, ты дуди да не задудивайся!

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