Дуда: «Словакия должна победить Россию. Надо сыграть так же хорошо, как в сентябре»

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился ожиданиями от матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 против России.

«Мы должны выиграть матч с Россией. Если мы сможем это сделать, то будем спокойно думать о матче с Хорватией. Но в этих матчах действительно многое решается.

Да, нам удавалось обыгрывать Россию, но какой смысл об этом говорить, если это новая игра, другой состав и так далее. Но мы бы с большим удовольствием победили. Надо сыграть так, как мы играли в последних трeх матчах в сентябре, в том же стиле, в котором мы победили Россию.

Нам не повезло дома с хорватами. Если будем играть так же хорошо, как в сентябре, то удача к нам повернeтся. Мне без разницы, смогу я забить или нет. Главное, чтобы победа была. Если я смогу в этом поучаствовать голом или передачей, то это для всех нас будет хорошо.

Ничего не поделать, что дома с Россией мы играли без болельщиков. Здорово, что завтра на стадионе будут болельщики. Даже жалко, что их будет всего 13 тысяч, а не больше», – сказал Дуда.