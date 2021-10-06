Гилерме – Николичу: «Благодарен за возможность работать с тобой»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме обратился к бывшего тренеру столичного клуба Марко Николичу.

«Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и полезно.

Уверен, что футбол еще не раз сделает так, чтобы мы увиделись. Удачи во всех твоих новых вызовах и спасибо», – написал Гилерме.

Вчера «Локомотив» объявил об отставке 42-летнего серба.

Он возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.

Под руководством Николича клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.