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  • У «Манчестер Сити» самый дорогой состав в топ-5 лигах Европы по версии CIES

У «Манчестер Сити» самый дорогой состав в топ-5 лигах Европы по версии CIES

4 октября 2021, 23:17
5

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг команд с самыми дорогими составами в топ-5 европейских лигах.

Первые три места заняли клубы АПЛ – это «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

  • 1. «Манчестер Сити» (Англия) – 1,280 млрд евро;
  • 2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1,214 млрд евро;
  • 3. «Челси» (Англия) – 946 млн евро;
  • 4. «Барселона» (Испания) – 896 млн евро;
  • 5. «Бавария» (Германия) – 890 млн евро;
  • 6. «Ливерпуль» (Англия) – 868 млн евро;
  • 7. «Реал» (Испания) – 846 млн евро;
  • 8. «ПСЖ» (Франция) – 808 млн евро;
  • 9. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 687 млн евро;
  • 10. «Атлетико» (Испания) – 662 млн евро;
  • 11. «Ювентус» (Италия) – 618 млн евро;
  • 12. «РБ Лейпциг» (Германия) – 590 млн евро;
  • 13. «Тоттенхэм» (Англия) – 568 млн евро;
  • 14. «Арсенал» (Англия) – 563 млн евро;
  • 15. «Байер» (Германия) – 537 млн евро;
  • 16. «Лестер» (Англия) – 480 млн евро;
  • 17. «Интер» (Италия) – 469 млн евро;
  • 18. «Милан» (Италия) – 434 млн евро;
  • 19. «Севилья» (Испания) – 425 млн евро;
  • 20. «Рома» (Италия) – 415 млн евро.

Источник: CIES Football Observatory
Рейтинг Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси Барселона Бавария Ливерпуль Реал ПСЖ Боруссия Д Атлетико Ювентус РБ Лейпциг Тоттенхэм Арсенал Байер Лестер Интер Милан Севилья Рома
Комментарии (5)
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Derzkiy1
1633379409
Ну хз Хз
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DOCTOR PENALTY
1633381772
А на каком месте бомжи? Выходит у нас в Газпроме жмоты конченые что-ли???...
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DeStar
1633387289
я не то .чтобы острю, но кто там у барсы столько стоит? даже переоцененный гризман ушел ,месси уже нет, суареса тоже. Кто ? кто там хотя бы лямов 60 стоит из состава. не уж то дембеле или коут? p.s глянул - Пе*дри 80 лямов - поржал, закрыл. вот так вот 4 гола забьешь за прошлый сезон и все, ты стоишь 80 лямов) почти как де брюйне, или стерлинг))
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