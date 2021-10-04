У «Манчестер Сити» самый дорогой состав в топ-5 лигах Европы по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг команд с самыми дорогими составами в топ-5 европейских лигах.
Первые три места заняли клубы АПЛ – это «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
- 1. «Манчестер Сити» (Англия) – 1,280 млрд евро;
- 2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1,214 млрд евро;
- 3. «Челси» (Англия) – 946 млн евро;
- 4. «Барселона» (Испания) – 896 млн евро;
- 5. «Бавария» (Германия) – 890 млн евро;
- 6. «Ливерпуль» (Англия) – 868 млн евро;
- 7. «Реал» (Испания) – 846 млн евро;
- 8. «ПСЖ» (Франция) – 808 млн евро;
- 9. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 687 млн евро;
- 10. «Атлетико» (Испания) – 662 млн евро;
- 11. «Ювентус» (Италия) – 618 млн евро;
- 12. «РБ Лейпциг» (Германия) – 590 млн евро;
- 13. «Тоттенхэм» (Англия) – 568 млн евро;
- 14. «Арсенал» (Англия) – 563 млн евро;
- 15. «Байер» (Германия) – 537 млн евро;
- 16. «Лестер» (Англия) – 480 млн евро;
- 17. «Интер» (Италия) – 469 млн евро;
- 18. «Милан» (Италия) – 434 млн евро;
- 19. «Севилья» (Испания) – 425 млн евро;
- 20. «Рома» (Италия) – 415 млн евро.
Источник: CIES Football Observatory