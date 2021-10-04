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    У «Манчестер Сити» самый дорогой состав в топ-5 лигах Европы по версии CIES

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг команд с самыми дорогими составами в топ-5 европейских лигах.

    Первые три места заняли клубы АПЛ – это «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    • 1. «Манчестер Сити» (Англия) – 1,280 млрд евро;
    • 2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1,214 млрд евро;
    • 3. «Челси» (Англия) – 946 млн евро;
    • 4. «Барселона» (Испания) – 896 млн евро;
    • 5. «Бавария» (Германия) – 890 млн евро;
    • 6. «Ливерпуль» (Англия) – 868 млн евро;
    • 7. «Реал» (Испания) – 846 млн евро;
    • 8. «ПСЖ» (Франция) – 808 млн евро;
    • 9. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 687 млн евро;
    • 10. «Атлетико» (Испания) – 662 млн евро;
    • 11. «Ювентус» (Италия) – 618 млн евро;
    • 12. «РБ Лейпциг» (Германия) – 590 млн евро;
    • 13. «Тоттенхэм» (Англия) – 568 млн евро;
    • 14. «Арсенал» (Англия) – 563 млн евро;
    • 15. «Байер» (Германия) – 537 млн евро;
    • 16. «Лестер» (Англия) – 480 млн евро;
    • 17. «Интер» (Италия) – 469 млн евро;
    • 18. «Милан» (Италия) – 434 млн евро;
    • 19. «Севилья» (Испания) – 425 млн евро;
    • 20. «Рома» (Италия) – 415 млн евро.

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    Источник: CIES Football Observatory

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    04.10.2021 23:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21428

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      А на каком месте бомжи? Выходит у нас в Газпроме жмоты конченые что-ли???...

      0
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      Рейтинг: +716

      сутулая собака и лисы > DOCTOR PENALTY 7 секунд назад

      под 200 лямов бомжи стоят.
      в эту сумму укладывается 5 составов Ростова или состав ЦСКА + состав Рубина + половина команды Динамо.
      так что не беспокойся, Газпром неплохо живёт на ваши налоги и %-ки с ресурсов, и на радость глоров этой финансовой помойки.

      и тут список из топ 5 лиг, РПЛ туда немного не попадает.

      0
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      Рейтинг: +42

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Юнайтэд щас самый сильный в мири. толька Бавария и челси могут патигаца с ними в игре

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2672

      Derzkiy1 1 час назад

      Ну хз
      Хз

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