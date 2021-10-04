У «Манчестер Сити» самый дорогой состав в топ-5 лигах Европы по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг команд с самыми дорогими составами в топ-5 европейских лигах.

Первые три места заняли клубы АПЛ – это «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».