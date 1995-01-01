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    Малком, Азмун, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Сочи»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

    «Зенит»: Крицюк, Сантос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Азмун, Дзюба.

    Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ловрен, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьeв, Касьерра.

    Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Маммана, Барац, Юсупов, Попов, Ангбан, Жоаозиньо.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии31
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      Рейтинг: +10641

      житель СПб 28 минут назад

      Артем красавец! Голище!

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      Рейтинг: +1460

      yarik1_78 34 минуты назад

      Дрочуба Best!

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      Рейтинг: +3367

      Дедуктор 36 минут назад

      Дзюба породистый гол забил.
      После такого гола Артему стоило бы позвонить Карпу. Сообщить радостную новость. Нахожусь, дескать, в хорошей форме. Возвертай в сборную!

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      Рейтинг: +10641

      житель СПб > Дедуктор 28 минут назад

      Кто кому звонить будет?

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      Рейтинг: +3367

      Дедуктор 38 минут назад

      Джанаев переиграл, конечно. Потому как Азмун "мягкой" ногой попал. Мягкий был контакт. Но в любом случае Азмун неправ. Нужно было перепрыгивать через вратаря. Так что, красная - по делу.

      0
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      Рейтинг: +10641

      житель СПб > Дедуктор 29 минут назад

      Попробую не согласиться.
      1. Перепрыгивать можно, когда ты на ногах. Когда лежишь - нет.
      2. Оба игрока в мяч не попали. Столкновение было, когда мяч прошел мимо.
      3. В этой ситуации - вратарь налетел на игрока без мяча!
      4. Поэтому гол надо было засчитывать, а карточки - либо не давать вообще (игровой момент), либо в крайнем случае - желтую (и еще неизвестно - кому!)

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      Рейтинг: +3367

      Дедуктор > житель СПб 25 минут назад

      Пожалуй, должен согласиться. Но уж больно ситуация нетипичная. Не для средних умов, типа. По уму если, то надо ... засчитывать гол и ... удалять Азмуна! Тут и у западных судеек мозг заклинит.

      0
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      Рейтинг: +10641

      житель СПб 44 минуты назад

      Ну что?!!! Опять судьи куплены Зенитом?!! ЭЙЙЙ!!! Которые там спартаковские, цскасовские и Ка?? Хватит про Зенит гнать! Вместо заслуженного гола - красная карточка.... Ноу коммент...

      2
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      Рейтинг: +3318

      Питерский князь 44 минуты назад

      Азмуна на выход!
      Он уже в Лионе.

      0
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      Рейтинг: +10641

      житель СПб 47 минут назад

      Только хотел сказать, что очень скучный матч... И тут ситуация с голом - как часто бывает для Зенита - незасчитанным. Хотя, строго говоря, вратарь проскочил мимо мяча - и гол был бы обоснованным.

      1
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      Рейтинг: +7837

      GoLenaStop 1 час назад

      Ничуха, однозначно!
      Ссучи хорошо вылизывают.
      А, такую плять - нельзя терять...
      Надо на привязи держать.

      0
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      Рейтинг: +307

      I'll be back > GoLenaStop 38 минут назад

      "Ссучи хорошо вылизывают."
      На себе проверяла?

      0
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      Рейтинг: +529

      Каменный стояк 1 час назад

      Интрига бешеная!!! Смогут ли шестёрки навязать видимость борьбы своим вассалам??!!

      1
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      Рейтинг: +5576

      mamba9090909 1 час назад

      Зениту победы. Вперёд Чемпион!

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