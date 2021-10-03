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Малком, Азмун, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Сочи»

3 октября 2021, 15:38
21

Стали известны стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

«Зенит»: Крицюк, Сантос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ловрен, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьeв, Касьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Маммана, Барац, Юсупов, Попов, Ангбан, Жоаозиньо.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Дзюба Артем Нобоа Кристиан Цаллагов Ибрагим Сутормин Алексей Азмун Сердар Прохин Данила
Комментарии (21)
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ААМ
1633265828
А что с Клаудиньо?
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nik55
1633266049
Эксперты по судейству РФС vs «Зенит». Решение в пользу чемпиона в четвертый раз признали ошибочным-----нужно продолжить
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JTherry
1633266601
вчера все фавориты проиграли свои встречи, ВДРУГ сегодня фарм-2 из Сучи выиграет..? хотя надежда небольшая, букмекеры-вредители уже определили - ху из ху...
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GoLenaStop
1633269130
Ничуха, однозначно! Ссучи хорошо вылизывают. А, такую плять - нельзя терять...
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житель СПб
1633270393
Только хотел сказать, что очень скучный матч... И тут ситуация с голом - как часто бывает для Зенита - незасчитанным. Хотя, строго говоря, вратарь проскочил мимо мяча - и гол был бы обоснованным.
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житель СПб
1633270588
Ну что?!!! Опять судьи куплены Зенитом?!! ЭЙЙЙ!!! Которые там спартаковские, цскасовские и Ка?? Хватит про Зенит гнать! Вместо заслуженного гола - красная карточка.... Ноу коммент...
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Дедуктор
1633270911
Джанаев переиграл, конечно. Потому как Азмун "мягкой" ногой попал. Мягкий был контакт. Но в любом случае Азмун неправ. Нужно было перепрыгивать через вратаря. Так что, красная - по делу.
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Дедуктор
1633271026
Дзюба породистый гол забил. После такого гола Артему стоило бы позвонить Карпу. Сообщить радостную новость. Нахожусь, дескать, в хорошей форме. Возвертай в сборную!
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yarik1_78
1633271138
Дрочуба Best!
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житель СПб
1633271504
Артем красавец! Голище!
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