Малком, Азмун, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Сочи»

Стали известны стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

«Зенит»: Крицюк, Сантос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ловрен, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьeв, Касьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Маммана, Барац, Юсупов, Попов, Ангбан, Жоаозиньо.