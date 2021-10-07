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Судьи
Главный судья:
Павел Шадыханов (Москва)
Материалы

Зенит - Сочи

03.10.2021, Воскресенье, 16:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 10 тур Зенит - Сочи
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
11 апреля, воскресенье 16:30 Сочи 1:2 Зенит
11 тур
17 октября, суббота 14:00 Зенит 3:1 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
8 июля, среда 18:00 Зенит 2:1 Сочи
2 тур
21 июля, воскресенье 21:30 Сочи 0:2 Зенит
Товарищеские матчи 2019

8 сентября, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Сочи
Россия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
21 сентября, четверг 20:00 Сочи 3:2 Зенит
Россия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
13 июля, вторник 19:00 Сочи 1:3 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 3 октября 2021, 20:06

    Молодцы.Так держать.Они сегодня круто нагнули своих спонсоров.

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    Рейтинг: +14546

    playsh 3 октября 2021, 18:41

    Сегодня ученик превзошёл своего учителя.Если ли цель более высокая,о которой теперь может мечтать учитель?Респект Вам,команда.

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 3 октября 2021, 18:36

    Ну все ждите теперь в след сезоне проблемы с бабками у Сочи..

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 3 октября 2021, 18:33

    Сочи!! Вы молодцы!!! Нагнули Зеню.

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    Рейтинг: +14546

    playsh > bomilazdeshnii 3 октября 2021, 18:43

    Нагнули,а потом вдули.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 3 октября 2021, 18:09

    Удалили нападающего, а игра развалилась в защите

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    Рейтинг: +67942

    portero 3 октября 2021, 18:06

    Семаку надо было Дзюбу менять раньше и Малкома, а он ни два ни полтора, как всегда...

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    Рейтинг: +67942

    portero 3 октября 2021, 18:03

    о блин неугадал счёт....

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 3 октября 2021, 18:03

    Да Сочи))

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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr 3 октября 2021, 18:01

    И здесь вратарь накосячил. Сегодня день вратарей?

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    Рейтинг: +67942

    portero 3 октября 2021, 18:00

    как Крицюк ? супера купил Зенит, в каждом матче ошибается, просто везет ему часто...

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