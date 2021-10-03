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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Сочи
Зенит - Сочи: обзор матча 03 октября 2021
Зенит
03.10.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
45'
А. Дзюба
67'
М. Кассьерра
71'
С. Терехов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Сочи
90'
+3
Желтая карточка
К. Нобоа
90'
+2
Желтая карточка
М. Кассьерра
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
Вендел
90'
Замена
Д. Круговой
️️️️
А. Сутормин
79'
Замена
К. Кравцов
️️️️
В. Барриос
79'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Малком
74'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Д. Кузяев
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
С. Терехов
Пас отдал
А. Юсупов
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Кассьерра
66'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
К. Заика
63'
Желтая карточка
К. Заика
61'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
Д. Прохин
61'
Замена
И. Попов
️️️️
Д. Воробьев
61'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Малком
45'
44'
Желтая карточка
С. Терехов
Красная карточка
С. Азмун
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛАЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПАЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ЛФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
РФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
4-1-2-1-2
33
Крицюк
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
44
Ракицкий
11
Сутормин
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
22
Дзюба
20
Азмун
3-3-1-3
35
Джанаев
27
Прохин
20
Юрганов
5
Родригао
27
Заика
15
Цаллагов
32
Терехов
16
Нобоа
10
Воробьев
9
Кассьерра
18
Бурмистров
5
Барриос
5
Кравцов
5
Кравцов
5
Барриос
11
Сутормин
3
Круговой
3
Круговой
11
Сутормин
10
Малком
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Малком
14
Кузяев
77
Мостовой
77
Мостовой
14
Кузяев
8
Вендел
44
Кузнецов
44
Кузнецов
8
Вендел
27
Прохин
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Прохин
27
Заика
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
27
Заика
10
Воробьев
71
Попов
71
Попов
10
Воробьев
18
Бурмистров
4
Юсупов
4
Юсупов
18
Бурмистров
Остались в запасе
Зенит
Сочи
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Зенит - Сочи
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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