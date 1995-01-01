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    ЦСКА выпустил на матч с «Краснодаром» Ахметова, Мухина, Заболотного; Крыховяк, Кабелла, Кордоба – в старте краснодарцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Чалов, Заболотный.

    Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Щенников, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Яковлев.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Газинский, Кайо, Крыховяк, Сперцян, Классон, Вильена, Кабелла, Кордоба.

    Запасные: Городов, Литвинов, Стоцкий, Якимов, Кривцов, Ильин, Манелов.

    Встреча начнется в 19:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -335

      СуперПАВ9 11 минут назад

      Вася против Лёхи))))

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      Рейтинг: +13416

      paracetamol 23 минуты назад

      Давай, быки, дави коняшек!

      0
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      Рейтинг: +2029

      волчарик 29 минут назад

      Нет негатива к ЦСКА,но давай Краснодар.Личная симпатия после родного клуба.

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      Рейтинг: +12830

      Skull_Boy 56 минут назад

      Тут либо ничья на радость ЦСКА или минимальная победа Краснодара, ну не верится, что ЦСКА сегодня возьмет 3 очка, если только не начнет чудить Сафонов копирую Нойера

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