ЦСКА выпустил на матч с «Краснодаром» Ахметова, Мухина, Заболотного; Крыховяк, Кабелла, Кордоба – в старте краснодарцев

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Щенников, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Яковлев.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Газинский, Кайо, Крыховяк, Сперцян, Классон, Вильена, Кабелла, Кордоба.

Запасные: Городов, Литвинов, Стоцкий, Якимов, Кривцов, Ильин, Манелов.

Встреча начнется в 19:00 по Москве.