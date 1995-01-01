Дебютный гол Дрейера за «Рубин» пяткой признан лучшим в РПЛ в сентябре

Скорей не пяткой а внутренней стороной стопы. Но гол конечно оригинален.
Гол полузащитника «Рубина» Андерса Дрейера в матче с «Уралом» (4:0) признан лучшим в РПЛ в сентябре по версии болельщиков и экспертов лиги.
Этот мяч стал дебютным для датчанина за «Рубин». Он нанес голевой удар пяткой первым касанием в матче.
Эксперты «Матч Премьер» признали лучшим гол хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче с «Сочи» (3:0).
- Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче.
- «Рубин» купил Дрейера за 7 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.