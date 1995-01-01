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    Дебютный гол Дрейера за «Рубин» пяткой признан лучшим в РПЛ в сентябре

    Гол полузащитника «Рубина» Андерса Дрейера в матче с «Уралом» (4:0) признан лучшим в РПЛ в сентябре по версии болельщиков и экспертов лиги.

    Этот мяч стал дебютным для датчанина за «Рубин». Он нанес голевой удар пяткой первым касанием в матче.

    Эксперты «Матч Премьер» признали лучшим гол хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче с «Сочи» (3:0).

    • Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче.
    • «Рубин» купил Дрейера за 7 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм РПЛ

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +89849

      zigbert 19 секунд назад

      Скорей не пяткой а внутренней стороной стопы. Но гол конечно оригинален.

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