Дебютный гол Дрейера за «Рубин» пяткой признан лучшим в РПЛ в сентябре

Гол полузащитника «Рубина» Андерса Дрейера в матче с «Уралом» (4:0) признан лучшим в РПЛ в сентябре по версии болельщиков и экспертов лиги.

Этот мяч стал дебютным для датчанина за «Рубин». Он нанес голевой удар пяткой первым касанием в матче.

Эксперты «Матч Премьер» признали лучшим гол хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче с «Сочи» (3:0).

Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче.

«Рубин» купил Дрейера за 7 миллионов евро.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.