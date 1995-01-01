Дебютный гол Дрейера за «Рубин» пяткой признан лучшим в РПЛ в сентябре

Гол полузащитника «Рубина» Андерса Дрейера в матче с «Уралом» (4:0) признан лучшим в РПЛ в сентябре по версии болельщиков и экспертов лиги.

Этот мяч стал дебютным для датчанина за «Рубин». Он нанес голевой удар пяткой первым касанием в матче.

Эксперты «Матч Премьер» признали лучшим гол хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче с «Сочи» (3:0).