Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче

если не сбавит обороты и удача будет на его стороне то будет супер. по итогам одного матча тяжело судить об уровне игрока,тем более играли с аутсайдером.
В седьмом туре РПЛ «Рубин» дома разгромил «Урал» со счетом 4:0.
Три из четырех голов забил новичок казанцев Андерс Дрейер.
23-летний датчанин стал первым игроком в истории лиги с хет-триком в дебютном матче.
- «Рубин» купил Дрейера за 7 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
Дрейер – после хет-трика в дебютном матче за «Рубин»: «Я счастлив за команду»