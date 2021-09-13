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    Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче

    В седьмом туре РПЛ «Рубин» дома разгромил «Урал» со счетом 4:0.

    Три из четырех голов забил новичок казанцев Андерс Дрейер.

    23-летний датчанин стал первым игроком в истории лиги с хет-триком в дебютном матче.

    • «Рубин» купил Дрейера за 7 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

    Дрейер – после хет-трика в дебютном матче за «Рубин»: «Я счастлив за команду»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал РПЛ

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    13.09.2021 22:48
    Комментарии10
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      Рейтинг: +404

      tilham 4 часа назад

      если не сбавит обороты и удача будет на его стороне то будет супер. по итогам одного матча тяжело судить об уровне игрока,тем более играли с аутсайдером.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27714

      VVM1964 13 часов назад

      А Юра Мовсисян - хет-трик в ДЕБЮТНОМ матче за Спартак против Терека . АУ ??? !!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +969

      Frankfurt Am Main > VVM1964 12 часов назад

      У них склироз походу.

      0
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      Рейтинг: +618

      Spinorr > VVM1964 3 часа назад

      В дебютном матче в РПЛ. Мовсисян дебютировал в Краснодаре, насколько я помню.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5461

      Добрый Бобер > VVM1964 3 часа назад

      Ну так-то да. Может имеется ввиду дебютный матч в чемпионате России?

      0
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      ...
      Рейтинг: +27714

      VVM1964 > Spinorr 1 час назад

      Нигде не написано , что в дебютном матче в РПЛ , написано ПРОСТО в дебютном матче , в ИСТОРИИ РПЛ . Если они имели ввиду , то что сформулировали вы , то надо выражаться по-русски , а то - догадайтесь сами ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +618

      Spinorr > VVM1964 6 минут назад

      Написано "стал первым игроком в истории лиги(! истории лиги, а не клуба) с хет-триком в дебютном (! в лиге!) матче. Мне кажется понятно все было сразу.
      Но если хотелось вспомнить Юру, то пожалуйста, вполне уместно.

      0
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      Рейтинг: +244

      Shamil79 13 часов назад

      повезло Рубину....
      а Урал что в ФНЛ сливается?

      1
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      Рейтинг: +8759

      KOLBIS > Shamil79 13 часов назад

      Походу...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1899

      tarasofka 14 часов назад

      матч тв писали его фамилию через Е. кому верить?

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