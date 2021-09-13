Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче

В седьмом туре РПЛ «Рубин» дома разгромил «Урал» со счетом 4:0.

Три из четырех голов забил новичок казанцев Андерс Дрейер.

23-летний датчанин стал первым игроком в истории лиги с хет-триком в дебютном матче.

«Рубин» купил Дрейера за 7 миллионов евро.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

Дрейер – после хет-трика в дебютном матче за «Рубин»: «Я счастлив за команду»