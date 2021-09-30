Шварц – о Кавани в «Динамо»: «Не стоит говорить о том, что не состоялось»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отказался комментировать информацию о несостоявшемся переходе в его команду форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что сделку заблокировал сам немецкий специалист, решивший сделать ставку на воспитанников клуба Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева.

«У него контракт с «МЮ», не стоит говорить о том, что не состоялось. Мы работаем с теми, кто у нас в составе», – сказал Шварц.