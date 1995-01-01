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    Шварц – о Кавани в «Динамо»: «Не стоит говорить о том, что не состоялось»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отказался комментировать информацию о несостоявшемся переходе в его команду форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

    Ранее «Матч ТВ» сообщал, что сделку заблокировал сам немецкий специалист, решивший сделать ставку на воспитанников клуба Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева.

    «У него контракт с «МЮ», не стоит говорить о том, что не состоялось. Мы работаем с теми, кто у нас в составе», – сказал Шварц.

    • В этом сезоне Кавани не забил ни одного гола в 3 матчах за «Юнайтед».
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +52399

      portero 1 час назад

      Молодца! Давай двигай нашу молодёжь, а то наши тренеры боятся это делать...

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