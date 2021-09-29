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  • Прядкин планирует встретиться с Миллером. Глава РПЛ хочет заручиться его поддержкой, чтобы не потерять свой пост

Прядкин планирует встретиться с Миллером. Глава РПЛ хочет заручиться его поддержкой, чтобы не потерять свой пост

29 сентября 2021, 17:09
28

Президент РПЛ Сергей Прядкин в ближайшие дни планирует встретиться с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

По информации «Чемпионата», Прядкин постарается заручиться его поддержкой, чтобы остаться на посту главы лиги.

Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина. Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

  • «Газпром» владеет контрольным пакетом акций «Зенита».
  • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
  • По информации «РБ-Спорт», наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.
  • Он отказался комментировать эту информацию.

Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Прядкин Сергей
Комментарии (28)
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Mityai90
1632924741
О, бомжам еще одно честное чемпионство подвезли.
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Иван Петров 1986
1632924866
Ну куда же без газпрома. Это же наше достояние.
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R_a_i_n
1632925084
Все(почти) клубы ему не доверяют, а он к Миллеру побежал. Объясните ему, что с ним не хотят работать.
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ivany4
1632926164
Сколько не подноси на блюдечке чемпионства Миллеру, а решать будут 12 клубов. 12 врагов Миллера, хоть кино снимай.))) Насколько всем уже надоели "постановочные" чемпионаты и "записные" чемпионы, что об пишут в открытую, не взирая на репутацию РФС.
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vladimir-7
1632926922
Еврей Прядкин своим желанием встретится с Миллером и заручиться его поддержкой, чтобы остаться главой РПЛ, подтверждает, что он (Прядкин) все время выполнял все указания Миллера по обеспечению чемпионства его подопечной команды по футболу Зенита и все субсидии отправлял в необходимые структуры и персоналии и ему очень хочется остаться на этой теплой должности и продолжить выполнять все указания и финансовые перечисления Миллера для сохранения положения Зенита на первом месте в чемпионате РПЛ.
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slavа0508
1632928910
Этим всё и сказано . что у нас за чемпионат ...Президент РПЛ . система ВАР . и единственный спортивный телеканал Матч тв и всё это Газпром ...о чём вообще можно говорить ?????
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spartak.sar
1632929028
Охереть даже и не скрывают . прогнивший купленный чемпионат имени Газпром.
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Артём84
1632929159
Вот она Питерская мафия . присосалась не выгонишь . так же систему ВАР надо забирать у Газпрома и Матч тв ...
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R_a_i_n
1632929587
Болелы Питерские, чего молчите ??? Смешно же)))
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maygli
1632929871
Вот это подстава! Этот недотёпа Прядкин даже не понимает, что он в открытую сдал Миллера. Теперь уж точно Миллер не станет держать этого дурачка.
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