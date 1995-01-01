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    Прядкин планирует встретиться с Миллером. Глава РПЛ хочет заручиться его поддержкой, чтобы не потерять свой пост

    Президент РПЛ Сергей Прядкин в ближайшие дни планирует встретиться с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

    По информации «Чемпионата», Прядкин постарается заручиться его поддержкой, чтобы остаться на посту главы лиги.

    Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина. Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

    • «Газпром» владеет контрольным пакетом акций «Зенита».
    • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
    • По информации «РБ-Спорт», наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.
    • Он отказался комментировать эту информацию.

    Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1758

      R_a_i_n 38 секунд назад

      Болелы Питерские, чего молчите ??? Смешно же)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10454

      BRO_football 1 минуту назад

      А причём тут Миллер? Ну, поддержку Зенита Прядкин получит, ну и Сочи ещё. Ещё есть какие-то 2 неизвестных клуба. Это только 4 из 16. А остальные 12 против. С ними Прядкин что будет делать?
      Ах да, я забыл. У нас в России демократия только на бумаге. На деле же всё решает элитное меньшинство.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Артём84 7 минут назад

      Вот она Питерская мафия . присосалась не выгонишь . так же систему ВАР надо забирать у Газпрома и Матч тв ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +114

      БОМЖАРНИК 9 минут назад

      Все для зенита! ПОЗОР

      2
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    • ...
      Рейтинг: +38

      spartak.sar 9 минут назад

      Охереть даже и не скрывают . прогнивший купленный чемпионат имени Газпром.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21988

      slavutiq70 11 минут назад

      Этим всё и сказано . что у нас за чемпионат ...Президент РПЛ . система ВАР . и единственный спортивный телеканал Матч тв и всё это Газпром ...о чём вообще можно говорить ?????

      4
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Vitaga 24 минуты назад

      всё как с выборами в Думу. 90% населения против Единой России зато по итогам голосования 80% за. как так получилось хз.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10347

      Литейный4 37 минут назад

      Прядкину надо заручится у своих мазутных хозяев Лукойдла. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3258

      Питерский князь 41 минуту назад

      Лимит в топку!

      2
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      Рейтинг: +21390

      vladimir-7 45 минут назад

      Еврей Прядкин своим желанием встретится с Миллером и заручиться
      его поддержкой, чтобы остаться главой РПЛ, подтверждает, что он (Прядкин) все время выполнял все указания Миллера по обеспечению
      чемпионства его подопечной команды по футболу Зенита и все субсидии
      отправлял в необходимые структуры и персоналии и ему очень хочется
      остаться на этой теплой должности и продолжить выполнять все указания и финансовые перечисления Миллера для сохранения положения Зенита
      на первом месте в чемпионате РПЛ.

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