Прядкин планирует встретиться с Миллером. Глава РПЛ хочет заручиться его поддержкой, чтобы не потерять свой пост

Президент РПЛ Сергей Прядкин в ближайшие дни планирует встретиться с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

По информации «Чемпионата», Прядкин постарается заручиться его поддержкой, чтобы остаться на посту главы лиги.

Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина. Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

«Газпром» владеет контрольным пакетом акций «Зенита».

Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.

По информации «РБ-Спорт», наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц .

. Он отказался комментировать эту информацию.

Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

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