Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

Президент РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост спустя 14 лет работы, сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, клубы решили задуматься о переменах на посту президента РПЛ после ситуаций на фоне коронавируса, когда лига самоустранялась.
Вопрос о смене президента находится в стадии оформления решения. Ясность по нему должна наступить в ближайшее время.
В период подготовки и проведения новых выборов и.о. президента лиги станет, вероятно, один из глав клубов РПЛ – Шамиль Газизов («Уфа»), Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо») или Роман Бабаев (ЦСКА).
- Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года.
- Он возглавил лигу в 2007 году.
- В марте Прядкин был переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг на четыре года.
Источник: «РБ-Спорт»