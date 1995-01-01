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    Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

    Президент РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост спустя 14 лет работы, сообщает «РБ-Спорт».

    По информации источника, клубы решили задуматься о переменах на посту президента РПЛ после ситуаций на фоне коронавируса, когда лига самоустранялась.

    Вопрос о смене президента находится в стадии оформления решения. Ясность по нему должна наступить в ближайшее время.

    В период подготовки и проведения новых выборов и.о. президента лиги станет, вероятно, один из глав клубов РПЛ – Шамиль Газизов («Уфа»), Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо») или Роман Бабаев (ЦСКА).

    • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года.
    • Он возглавил лигу в 2007 году.
    • В марте Прядкин был переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг на четыре года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +17062

      derrik2000 30 секунд назад

      Если назначат Газизова, то он Федуну и Зареме припомнит...))

      0
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      Рейтинг: +13267

      paracetamol 29 минут назад

      Надо Пивоварова, пусть игрокам пиво варит, они его обожают и, может быть, играть начнут!

      1
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      Рейтинг: +7222

      Fusballer > paracetamol 24 минуты назад

      Пусть перед матчами пьют. Когда в туалет захотят - тогда и бегать начнут.

      0
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      Рейтинг: +17228

      JTherry 40 минут назад

      странный набор претендентов от РБ-Спорт, а говорили (тот же самый источник), что самый вероятный преемник - Хачатурянц...

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      Рейтинг: +3779

      mopecekca > JTherry 55 секунд назад

      это временные

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