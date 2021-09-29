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  • Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

29 сентября 2021, 14:13
15

Президент РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост спустя 14 лет работы, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, клубы решили задуматься о переменах на посту президента РПЛ после ситуаций на фоне коронавируса, когда лига самоустранялась.

Вопрос о смене президента находится в стадии оформления решения. Ясность по нему должна наступить в ближайшее время.

В период подготовки и проведения новых выборов и.о. президента лиги станет, вероятно, один из глав клубов РПЛ – Шамиль Газизов («Уфа»), Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо») или Роман Бабаев (ЦСКА).

  • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года.
  • Он возглавил лигу в 2007 году.
  • В марте Прядкин был переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг на четыре года.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Уфа Динамо Прядкин Сергей Бабаев Роман Газизов Шамиль
Комментарии (15)
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JTherry
1632914900
странный набор претендентов от РБ-Спорт, а говорили (тот же самый источник), что самый вероятный преемник - Хачатурянц...
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paracetamol
1632915584
Надо Пивоварова, пусть игрокам пиво варит, они его обожают и, может быть, играть начнут!
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derrik2000
1632917316
Если назначат Газизова, то он Федуну и Зареме припомнит...))
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OOOVVV.
1632919741
Менять Прядкина давно надо, не важно кто будет временщиком.
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OBOLEV
1632920913
Одни неруси. А вообще наплевать. Все равно все воры и сволочи
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Hektor 84
1632923596
Только не башкира работорговца
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vladimir-7
1632928641
Весь РФС ждет "независимого" мнения ВВП
Ответить
BRO_football
1632952625
Отлично! Если уж реформировать РПЛ, то по-полному!
Ответить
yorgenbarenz
1632978751
А русских уже не осталось в стране?
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vladimir-7
1632982319
Надо еще двух претендентов на и.о. президента РПЛ, это Газзаева В.Г. и Семина Ю.П.
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