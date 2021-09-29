Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

Президент РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост спустя 14 лет работы, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, клубы решили задуматься о переменах на посту президента РПЛ после ситуаций на фоне коронавируса, когда лига самоустранялась.

Вопрос о смене президента находится в стадии оформления решения. Ясность по нему должна наступить в ближайшее время.

В период подготовки и проведения новых выборов и.о. президента лиги станет, вероятно, один из глав клубов РПЛ – Шамиль Газизов («Уфа»), Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо») или Роман Бабаев (ЦСКА).