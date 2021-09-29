Sport24: Прядкину выдвинут вотум недоверия, если он не уйдет по собственному желанию

Президент РПЛ Сергей Прядкин близок к уходу со своего поста.
По информации Sport24, 5 октября на общем собрании РПЛ руководители клубов выдвинут Прядкину вотум недоверия, если он не покинет пост по собственному желанию.
Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.
- Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года.
- Он возглавил лигу в 2007 году.
- В марте Прядкин был переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг на четыре года.
Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.
Хачатурянц отказался комментировать возможное президентство в РПЛ
Источник: Sport24