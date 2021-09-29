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    Sport24: Прядкину выдвинут вотум недоверия, если он не уйдет по собственному желанию

    Президент РПЛ Сергей Прядкин близок к уходу со своего поста.

    По информации Sport24, 5 октября на общем собрании РПЛ руководители клубов выдвинут Прядкину вотум недоверия, если он не покинет пост по собственному желанию.

    Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.

    • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года.
    • Он возглавил лигу в 2007 году.
    • В марте Прядкин был переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг на четыре года.

    Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

    Хачатурянц отказался комментировать возможное президентство в РПЛ

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    Источник: Sport24

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