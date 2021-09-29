Sport24: Прядкину выдвинут вотум недоверия, если он не уйдет по собственному желанию

Президент РПЛ Сергей Прядкин близок к уходу со своего поста.

По информации Sport24, 5 октября на общем собрании РПЛ руководители клубов выдвинут Прядкину вотум недоверия, если он не покинет пост по собственному желанию.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.

Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года.

Он возглавил лигу в 2007 году.

В марте Прядкин был переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг на четыре года.

Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

Хачатурянц отказался комментировать возможное президентство в РПЛ