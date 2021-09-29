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  • Sport24: Прядкину выдвинут вотум недоверия, если он не уйдет по собственному желанию

Sport24: Прядкину выдвинут вотум недоверия, если он не уйдет по собственному желанию

29 сентября 2021, 15:03
7

Президент РПЛ Сергей Прядкин близок к уходу со своего поста.

По информации Sport24, 5 октября на общем собрании РПЛ руководители клубов выдвинут Прядкину вотум недоверия, если он не покинет пост по собственному желанию.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.

  • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года.
  • Он возглавил лигу в 2007 году.
  • В марте Прядкин был переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг на четыре года.

Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

Хачатурянц отказался комментировать возможное президентство в РПЛ

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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владимир миронов
1632918966
У нас сами не уходят--выносят вперед ногами.
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фксм85
1632922347
Хочатурянц из той же грядки.Шило на мыло,короче...
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Slavan62
1632923189
Кроме борьбы за денежные потоки ничего не интересует. Футбол потом, вначале бабло не хилое
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Hektor 84
1632923450
Давно пора гнать этого халдея!
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paracetamol
1632925453
Гнать тупого. Он Зенит с Дырнамой перепутал, когда чемпионские медали вручал в Питере. Одна мякина в голове!
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zigbert
1632932198
Большого желания покинуть этот пост у него нет.
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