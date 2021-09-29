Хачатурянц отказался комментировать возможное президентство в РПЛ

Глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц не стал отвечать на вопрос о возможном назначении на пост президента РПЛ.
По информации «РБ-Спорт», Хачатурянц – наиболее вероятный преемник Сергея Прядкина на этом посту.
«Не хотел бы ничего комментировать по этому поводу. Ничего не могу сказать. Оставлю без комментариев», – сказал Хачатурянц.
- Хачатурянц возглавил судейский комитет в ноябре 2019 года.
- Он лично пожизненно отстранил Михаила Вилкова от судейства.
- В апреле многие клубы РПЛ публично поддержали это решение Хачатурянца.
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Источник: «Чемпионат»