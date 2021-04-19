⚡ Вилков пожизненно отстранен от судейства

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о пожизненном отстранении арбитра Михаила Вилкова от судейства любых футбольных матчей.

«Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи.

Более того, после отстранения на девять матчей в прошлом году я говорил, что утрата доверия – очень серьезная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые могли бы вновь использовать эту формулировку в отношении него. С самими Михаилом я не говорил.

Очень надеюсь, что это будет сигналом для всех остальных арбитров. Не знаю, что еще нужно будет делать, какие еще посылы давать судьям, чтобы они окончательно осознали, что нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры», – цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».