Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

⚡ Вилков пожизненно отстранен от судейства

19 апреля 2021, 15:44
38

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о пожизненном отстранении арбитра Михаила Вилкова от судейства любых футбольных матчей.

«Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи.

Более того, после отстранения на девять матчей в прошлом году я говорил, что утрата доверия – очень серьезная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые могли бы вновь использовать эту формулировку в отношении него. С самими Михаилом я не говорил.

Очень надеюсь, что это будет сигналом для всех остальных арбитров. Не знаю, что еще нужно будет делать, какие еще посылы давать судьям, чтобы они окончательно осознали, что нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры», – цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

  • Ранее «СЭ» сообщал, что матч «Локомотив»«Ростов» (4:1) может стать последним в карьере Вилкова.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Вилков Михаил
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1618836143
"...Вилков отстранeн от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это моe решение. Формулировка? Утрата доверия" официально пошел нах... а почему только Вилков? ждем аналогичного решения по Левникову и Казарцеву...
Ответить
NewLife
1618837523
Нельзя так резко обижать синит.
Ответить
ivany4
1618838915
Стоило УЕФА бросить взгляд на Лапочкина, как стали убирать откровенных негодяев. Да видимо забыли, что если надо, то в 18 году лишают олимпийских медалей за 14, 12 и более ранние года. Думаю, что после такого самобичевания РФС, КДК, Судейскому комитету надо самораспуститься и провести реформирование этих структур. Раз везде идут "реформы и новые начинания" почему мы не в тренде???)))
Ответить
Павелий
1618841078
А я лишь напомню, что именно Вилков был на ВАР в матче 1 декабря 2019 Зенит-Спартак, когда Дзюба откровенно толкал Кутепова в штрафной Спартака, после чего Кутепов забил автогол лёжа на газоне. Я сидел в ложе расположенной близко к штрафной Спартака в тот момент. И все видели, что это фол в атаке. Так что поделом Вилкову!
Ответить
Skull_Boy
1618843234
Ну прикольно Вилкова отстранить, а тех 2х долбае_6ов с ВАРа значит оставить
Ответить
Fusballer
1618849352
Весеннее обострение в разгаре. Сегодня одна новость убойней другой.
Ответить
filosof sparty
1618858414
Уж не знаю, совпадение это или нет, но этот хмырь один из любимых судей Зенита, и то что он так долго и безнаказанно губил другие команды, безусловно именно их заслуга
Ответить
zigbert
1618858491
Хорошо если так. Он ведь у нас непотопляемый. Сколько раз ему многое прощалось.
Ответить
Каратель помойников
1618921200
Видать газпрём нового судью вырастил,а этот своё отработал ....
Ответить
Hektor 84
1618956955
Дело Вилкова живо! Новый герой хаспрома Левников младший!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
3
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
27
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
175
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+