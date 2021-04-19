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    ⚡ Вилков пожизненно отстранен от судейства

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о пожизненном отстранении арбитра Михаила Вилкова от судейства любых футбольных матчей.

    «Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи.

    Более того, после отстранения на девять матчей в прошлом году я говорил, что утрата доверия – очень серьезная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые могли бы вновь использовать эту формулировку в отношении него. С самими Михаилом я не говорил.

    Очень надеюсь, что это будет сигналом для всех остальных арбитров. Не знаю, что еще нужно будет делать, какие еще посылы давать судьям, чтобы они окончательно осознали, что нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры», – цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

    • Ранее «СЭ» сообщал, что матч «Локомотив»«Ростов» (4:1) может стать последним в карьере Вилкова.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4024

      Ганнибал Лектор 1 минуту назад

      Надеюсь, долг перед Сухиной стоил того.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6747

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      Давно пора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      GoLenaStop 3 минуты назад

      Поздновато... Дорога ложка к обеду!..
      Ну, хоть другие нормальные клубы больше не пострадают от этой мрази!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8135

      NewLife 9 минут назад

      Нельзя так резко обижать синит.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12435

      KLIM777 > NewLife 7 минут назад

      Спартак - Уфа 0-3 и тут поди Зенит виноват;)

      1
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      ...
      Рейтинг: +8135

      NewLife > KLIM777 6 минут назад

      синит совсем не виноват, что некоторые болелы, вроде тебя, поражают своей тупостью.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3587

      mutabor0992 15 минут назад

      Ню ню...Посмотрим как посыл дойдет до остальных...Если ЭТО посыл.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Саладин 25 минут назад

      Годная новость!

      1
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      Рейтинг: +1439

      DMитрий 29 минут назад

      Вот только Карпину и Ростову от этого не легче. Играют на пределе своих сил и возможностей, так ещё админ ресурс душит.

      3
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      Рейтинг: +10659

      paracetamol 29 минут назад

      Чё так, не выполнил указания или не поделился?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -369

      Спартач80 29 минут назад

      Да ты шо?!....А раньше не видно было?...А как там Схухина,упыри Левниковы,Казарцев?...Или тут вижу,а тут нет?....

      2
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      Рейтинг: +44184

      MaxRnD > Спартач80 13 минут назад

      Те, по всей видимости, не забывают с кем надо делиться ... Казарцев так тот вообще клал на всех и ничего не боится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12948

      JTherry 32 минуты назад

      "...Вилков отстранeн от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это моe решение. Формулировка? Утрата доверия"
      официально пошел нах... а почему только Вилков? ждем аналогичного решения по Левникову и Казарцеву...

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      Рейтинг: +12948

      JTherry > JTherry 11 минут назад

      не успел написать, как новая весть прилетела - Левников отстранен от проведения матчей РПЛ как минимум на 2 игры...) Хачатурянц начал чистку "Авгиевых конюшен", только лучше бы провести расследование "деятельности" Вилкова и Левникова, и уволить с поста его папика тоже не мешало бы, чтобы конфликта интересов не было в ЭСК...

      2
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      Рейтинг: +44184

      MaxRnD > JTherry 11 минут назад

      Левникова желательно вместе с папой

      1
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      Рейтинг: +12948

      JTherry > MaxRnD 1 минуту назад

      я уточнил формулировку...) Бомбардир все время отстает от "жареных" новостей... не в тренде) в любом другом чемпионате эту "святую троицу" давно в тюрьму определили бы... а Вилков сейчас сидит на своей вилле и ржет над решениями Хачатурянца...

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