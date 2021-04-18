«СЭ»: матч «Локомотив» – «Ростов» может стать последним в карьере Вилкова

Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (4:1), возможно, станет последним в карьере арбитра Михаила Вилкова.
По информации «Спорт-Экспресса», Вилков с большой долей вероятности не будет включен в список арбитров, которых допустят к судейству в сезоне-2021/22.
Сообщается, что помимо него вне судейского корпуса могут остаться еще два-три действующих арбитра.
- Вилкова выводили из списка арбитров РПЛ до 31 декабря 2020 года после матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Рубин» (3:1).
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»