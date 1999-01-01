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    «СЭ»: матч «Локомотив» – «Ростов» может стать последним в карьере Вилкова

    Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив»«Ростов» (4:1), возможно, станет последним в карьере арбитра Михаила Вилкова.

    По информации «Спорт-Экспресса», Вилков с большой долей вероятности не будет включен в список арбитров, которых допустят к судейству в сезоне-2021/22.

    Сообщается, что помимо него вне судейского корпуса могут остаться еще два-три действующих арбитра.

    • Вилкова выводили из списка арбитров РПЛ до 31 декабря 2020 года после матча 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Рубин» (3:1).
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1492

      spam2009 3 минуты назад

      Вилкова на вилы. Только не на берегу средиземья а на обычные, садовые с тремя зубьями

      0
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      Рейтинг: +308

      Sany-116 18 минут назад

      Пусть приезжает в Ростов мы выделим ему жилплощадь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1590

      kvm 21 минуту назад

      Двушечку ему бы дать на прощание...

      0
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      Рейтинг: +14824

      derrik2000 37 минут назад

      Виллу "!на берегу моря-окияна" уже достроил, видать.
      Да и так баблишка наскирдовал достаточно.
      Пора и на покой - мемуЯры писать.
      Спасибо "рАссЕйскому Хутболу" за ЭТО!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +825

      Хейтер Аларм 39 минут назад

      зенит что ли более "квалифицированных" арбитров уже обучил?

      4
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