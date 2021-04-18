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  • «СЭ»: матч «Локомотив» – «Ростов» может стать последним в карьере Вилкова

«СЭ»: матч «Локомотив» – «Ростов» может стать последним в карьере Вилкова

18 апреля 2021, 11:52
27

Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив»«Ростов» (4:1), возможно, станет последним в карьере арбитра Михаила Вилкова.

По информации «Спорт-Экспресса», Вилков с большой долей вероятности не будет включен в список арбитров, которых допустят к судейству в сезоне-2021/22.

Сообщается, что помимо него вне судейского корпуса могут остаться еще два-три действующих арбитра.

  • Вилкова выводили из списка арбитров РПЛ до 31 декабря 2020 года после матча 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Рубин» (3:1).
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Вилков Михаил
Комментарии (27)
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Хейтер Аларм
1618736938
зенит что ли более "квалифицированных" арбитров уже обучил?
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derrik2000
1618737030
Виллу "!на берегу моря-окияна" уже достроил, видать. Да и так баблишка наскирдовал достаточно. Пора и на покой - мемуЯры писать. Спасибо "рАссЕйскому Хутболу" за ЭТО!
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Sany-116
1618738161
Пусть приезжает в Ростов мы выделим ему жилплощадь
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spam2009
1618739092
Вилкова на вилы. Только не на берегу средиземья а на обычные, садовые с тремя зубьями
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JTherry
1618739859
если Вилкова исключат из списка арбитров никто не расстроится, туда же включить надо - Левникова, Казарцева и Лампочкина (хотя его и так на 3 месяца забанил УЕФА)... весь этот коррумпированный судейский корпус вытравить, как тараканов ДДТ)
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spam2009
1618741562
Из лапочкина сделать кожанные лапти, левникова- в хлев - говно убирать за свиньями, быками, конями.... бомжей всяких ему в помощь пригнать
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Из Твери Леха
1618742072
Сколько же тут обиженных и униженных отписалось...
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Garrincha58
1618744724
кстати вчера на Матче Быстров вызвался стать судьёй интересно было бы Вову со свистком увидеть
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filosof sparty
1618748635
Это убожество в любой нормальной стране уже давно отстранили бы, так как его непрофессионализм/коррумпированность прямо мозолит глаза. Но раз так долго не убирают, значит кому-то это нужно
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cheser1970
1618769782
Вот меня всегда удивляют тренеры команд всё время судей винят им бы поучиться у великого тренера Алекса Фергюсона он много лет назад сказал: Ни один судья не сможет помешать команде выиграть если она этого захочет.
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