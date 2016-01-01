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    «РБ-Спорт»: Хачатурянц – наиболее вероятный преемник Прядкина на посту президента РПЛ

    Президент РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост спустя 15 лет работы.

    По информации «РБ-Спорт», наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц. Ранее он не отрицал того, что клубы предлагали ему возглавить РПЛ.

    • Хачатурянц возглавил судейский комитет в ноябре 2019 года.
    • Он лично пожизненно отстранил Михаила Вилкова от судейства.
    • В апреле многие клубы РПЛ публично поддержали это решение Хачатурянца.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +174

      Кирилл Михайлов 26 минут назад

      Отличный выбор, если так. Как минимум с судейство все станет нормально. Правда, непонятно, что будет с реформой лиги

      0
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      Рейтинг: +13267

      paracetamol 33 минуты назад

      В РПЛ умом тронулись?

      0
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