«РБ-Спорт»: Хачатурянц – наиболее вероятный преемник Прядкина на посту президента РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост спустя 15 лет работы.
По информации «РБ-Спорт», наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц. Ранее он не отрицал того, что клубы предлагали ему возглавить РПЛ.
- Хачатурянц возглавил судейский комитет в ноябре 2019 года.
- Он лично пожизненно отстранил Михаила Вилкова от судейства.
- В апреле многие клубы РПЛ публично поддержали это решение Хачатурянца.
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Источник: «РБ-Спорт»