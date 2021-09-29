«РБ-Спорт»: Хачатурянц – наиболее вероятный преемник Прядкина на посту президента РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост спустя 15 лет работы.

По информации «РБ-Спорт», наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц. Ранее он не отрицал того, что клубы предлагали ему возглавить РПЛ.

Хачатурянц возглавил судейский комитет в ноябре 2019 года.

Он лично пожизненно отстранил Михаила Вилкова от судейства.

от судейства. В апреле многие клубы РПЛ публично поддержали это решение Хачатурянца.

Слуцкий – об отстранениях арбитров: «Хачатурянц меняет систему, а не подстраивается под нее»