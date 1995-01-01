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    Слуцкий – об отстранениях арбитров: «Хачатурянц меняет систему, а не подстраивается под нее»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

    – Проблема судейства возникла не вчера и не позавчера. Никто так активно не пытался ее решить, как Хачатурянц.

    Те шаги, которые предпринимаются им для оздоровления ситуации в российском судействе, те последовательность, активность и независимость, которые он демонстрирует в принятии решений, лично у меня вызывают огромное восхищение. Потому что всегда самое сложное – менять систему, а не подстраиваться под нее. Он как раз таки ее меняет.

    Мне кажется, что те методы и способы, которые выбрал Хачатурянц, уже в скором времени должны принести результат, и в следующем сезоне мы увидим принципиально иной уровень работы арбитров.

    Люди, которые идут против течения и меняют систему; люди, у которых иной род основной деятельности, но они из-за огромной любви к футболу пытаются сделать нашу игру и чемпионат лучше в одном из самых важных его аспектов, вызывают у меня чувство безумного уважения.

    Готов со своей стороны, если возникнет такая необходимость, оказывать ему любую и всестороннюю поддержку.

    – Под методами подразумеваете пожизненные отстранения рефери «за утрату доверия»?

    – Весь комплекс – тут можно многое перечислять. Это и изменение состава ЭСК, и деятельность, касающаяся VAR, и решения по отдельным арбитрам. На мой взгляд, все эти шаги позволят резко улучшить ситуацию в этом важнейшем вопросе.

    • Хачатурянц возглавил судейский комитет в ноябре 2019 года.
    • Он лично пожизненно отстранил Вилкова от судейства.

    Хачатурянц: «Васильев не будет судить, пока я руковожу судейским комитетом»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47942

      portero 1 час назад

      Слуцкий видит позитив.
      Правила должны быть доведены до всех, а пока и на евро очередные изменения, надеюсь правила будут понятными и не будут кардинально меняться , как сейчас с пенками за руки.... то за каждое касание пенальти, а то любая рука не пенальти....

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