Слуцкий – об отстранениях арбитров: «Хачатурянц меняет систему, а не подстраивается под нее»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

– Проблема судейства возникла не вчера и не позавчера. Никто так активно не пытался ее решить, как Хачатурянц.

Те шаги, которые предпринимаются им для оздоровления ситуации в российском судействе, те последовательность, активность и независимость, которые он демонстрирует в принятии решений, лично у меня вызывают огромное восхищение. Потому что всегда самое сложное – менять систему, а не подстраиваться под нее. Он как раз таки ее меняет.

Мне кажется, что те методы и способы, которые выбрал Хачатурянц, уже в скором времени должны принести результат, и в следующем сезоне мы увидим принципиально иной уровень работы арбитров.

Люди, которые идут против течения и меняют систему; люди, у которых иной род основной деятельности, но они из-за огромной любви к футболу пытаются сделать нашу игру и чемпионат лучше в одном из самых важных его аспектов, вызывают у меня чувство безумного уважения.

Готов со своей стороны, если возникнет такая необходимость, оказывать ему любую и всестороннюю поддержку.

– Под методами подразумеваете пожизненные отстранения рефери «за утрату доверия»?

– Весь комплекс – тут можно многое перечислять. Это и изменение состава ЭСК, и деятельность, касающаяся VAR, и решения по отдельным арбитрам. На мой взгляд, все эти шаги позволят резко улучшить ситуацию в этом важнейшем вопросе.

Хачатурянц возглавил судейский комитет в ноябре 2019 года.

Он лично пожизненно отстранил Вилкова от судейства.

Хачатурянц: «Васильев не будет судить, пока я руковожу судейским комитетом»