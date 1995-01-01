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    Хачатурянц: «Васильев не будет судить, пока я руковожу судейским комитетом»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с отстранением Станислава Васильева от судейства.

    • Васильев был отстранен месяц назад из-за грубой ошибки в игре «Ротор»«Ахмат» (1:0).
    • Он ошибочно не назначил пенальти в ворота волгоградцев.
    • «РБ-Спорт» сообщал, что Васильева пожизненно отстранят от работы в РПЛ.

    – Проясните ситуацию по Васильеву. С чем связано его отстранение?

    – Это связано с результатами проверки. Решением судейского комитета он не рекомендован во включение ни в один список на следующий сезон.

    – Что такого обнаружила проверка?

    – Это же внутренняя проверка. Она выявила ряд факторов, которые не позволяют ему продолжить работу.

    – В одном из телеграм-каналов писали, что «Васильев потяжелел на 5 миллионов».

    – Готов подробно остановиться на этом моменте. Если бы я обладал возможностью следственных органов, и господин Васильев был бы пойман за руку, тогда это всe бы рассматривалось в другом месте. Но речь идет только о слухах.

    Мне до этой игры позвонили из четырех источниках, сказав, что нужно быть внимательным. Но если у меня нет прямых доказательств, я не могу говорить об этом открыто – «потяжелел на 5 млн».

    – К технологии проверки Васильева – что это было? Детектор лжи, или вы смотрели на имущество?

    – По поводу имущества – Васильеву вообще не стоило комментировать нашу встречу. А также отвечать на вопросы по имуществу. Разумный человек вытаскивает в таком случае налоговую декларацию за последние 10 лет и говорит: «Этот документ позволяет все ваши претензии снять».

    Если этого нет – лучше молчать, тебе же не предъявлено прямого обвинения. Лучше промолчать, чем врать. Что касается Васильева – он добровольно согласился пойти на полиграф.

    – И не прошел?

    – Что значит «не прошел»? Он прошел, отсидел, ответил на все вопросы. Но это – часть внутреннего расследования. По результатам прохождения полиграфа Васильев не включен в списки на следующий год.

    – Следующий год он пропускает, а через год может снова работать? Если пройдет проверки, тесты.

    – Пока я руковожу судейским комитетом – нет. Но если завтра глава судейского комитета поменяется – теоретически, рефери могут вернуть.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4409

      Ганнибал Лектор 42 минуты назад

      Вот прямо респект тебе, Ашот. Еще два-три пожизненных БАНа - и мы сможем увидеть футбол другого уровня в РПЛ

      1
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      Рейтинг: +66065

      insider_retro 2 часа назад

      Ашот почувствовал себя всесильным Ксерксом...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44944

      MaxRnD 2 часа назад

      Казарцева бы ещё прицепом

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