Хачатурянц: «Васильев не будет судить, пока я руковожу судейским комитетом»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с отстранением Станислава Васильева от судейства.

Васильев был отстранен месяц назад из-за грубой ошибки в игре «Ротор» – «Ахмат» (1:0).

Он ошибочно не назначил пенальти в ворота волгоградцев.

«РБ-Спорт» сообщал, что Васильева пожизненно отстранят от работы в РПЛ.

– Проясните ситуацию по Васильеву. С чем связано его отстранение?

– Это связано с результатами проверки. Решением судейского комитета он не рекомендован во включение ни в один список на следующий сезон.

– Что такого обнаружила проверка?

– Это же внутренняя проверка. Она выявила ряд факторов, которые не позволяют ему продолжить работу.

– В одном из телеграм-каналов писали, что «Васильев потяжелел на 5 миллионов».

– Готов подробно остановиться на этом моменте. Если бы я обладал возможностью следственных органов, и господин Васильев был бы пойман за руку, тогда это всe бы рассматривалось в другом месте. Но речь идет только о слухах.

Мне до этой игры позвонили из четырех источниках, сказав, что нужно быть внимательным. Но если у меня нет прямых доказательств, я не могу говорить об этом открыто – «потяжелел на 5 млн».

– К технологии проверки Васильева – что это было? Детектор лжи, или вы смотрели на имущество?

– По поводу имущества – Васильеву вообще не стоило комментировать нашу встречу. А также отвечать на вопросы по имуществу. Разумный человек вытаскивает в таком случае налоговую декларацию за последние 10 лет и говорит: «Этот документ позволяет все ваши претензии снять».

Если этого нет – лучше молчать, тебе же не предъявлено прямого обвинения. Лучше промолчать, чем врать. Что касается Васильева – он добровольно согласился пойти на полиграф.

– И не прошел?

– Что значит «не прошел»? Он прошел, отсидел, ответил на все вопросы. Но это – часть внутреннего расследования. По результатам прохождения полиграфа Васильев не включен в списки на следующий год.

– Следующий год он пропускает, а через год может снова работать? Если пройдет проверки, тесты.

– Пока я руковожу судейским комитетом – нет. Но если завтра глава судейского комитета поменяется – теоретически, рефери могут вернуть.