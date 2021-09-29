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  • «Чемпионат»: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за отставку Прядкина

«Чемпионат»: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за отставку Прядкина

29 сентября 2021, 16:55
14

Президент РПЛ Сергей Прядкин близок к уходу со своего поста. По информации «Чемпионата», за его отставку выступают 12 из 16 клубов лиги.

Ранее сообщалось, что 5 октября на общем собрании РПЛ руководители клубов выдвинут Прядкину вотум недоверия, если он не покинет пост по собственному желанию.

По информации «РБ-Спорт», наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц. Он отказался комментировать эту информацию.

  • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года.
  • Он возглавил лигу в 2007 году.
  • В марте Прядкин был переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг на четыре года.

Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

Президент «Урала» Иванов: «Первый раз слышу о том, что Прядкин может уйти в отставку»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Прядкин Сергей
Комментарии (14)
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Hektor 84
1632924420
Гришке Иванову надо позвонить))) а то он не в курсе
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Garrincha58
1632925048
опять закулисные игры кто то кому то не додал или это у них так называется новая реформа
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Боцман59rus
1632925128
_в Соликамск лес валить, с конфискацией. И родных отработать на причастность)))
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portero
1632929850
он же обнулённый , пожизненная кормушка .....
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NewLife
1632930257
Соратник Гинера по молодым годам не пропадет.
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balam
1632932563
и что это за 4 клуба?бином ньютона блин
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моэм
1632933207
Если ТАМ ... решат чтобы пряткина переизбрали , то всё будет как на недавних выборах , где победили едросы ... 12 проголосуют против , а при подсчёте окажется окажется что 12 за ... а главное никто так и не поймёт, как это так получилось ....смешно.
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Persona_non_Grata
1632935444
Я думаю , что все споры и обсуждения закончатся одним махом - кое кто намекнет и этот намек приобретет статус закона .
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житель СПб
1632939124
Ну и хорошо! Но только не Газизов с Бабаевым! Это - тоже самое, но вид сбоку.
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vladimir-7
1632981592
Из 16-ти команд РПЛ, за отставку Прядкина выступили 12-ть команд, а 4-ре команды, это Зенит, Сочи, Локомотив и Спартак – против и хотят, чтобы остался управляемый сонный лентяй Прядкин.
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