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    «Чемпионат»: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за отставку Прядкина

    Президент РПЛ Сергей Прядкин близок к уходу со своего поста. По информации «Чемпионата», за его отставку выступают 12 из 16 клубов лиги.

    Ранее сообщалось, что 5 октября на общем собрании РПЛ руководители клубов выдвинут Прядкину вотум недоверия, если он не покинет пост по собственному желанию.

    По информации «РБ-Спорт», наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц. Он отказался комментировать эту информацию.

    • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года.
    • Он возглавил лигу в 2007 году.
    • В марте Прядкин был переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг на четыре года.

    Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

    Президент «Урала» Иванов: «Первый раз слышу о том, что Прядкин может уйти в отставку»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +880

      Taps 40 минут назад

      Вот твари, вместо футбола опять бабло делят.

      0
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      Рейтинг: +25294

      Боцман59rus 1 час назад

      _в Соликамск лес валить, с конфискацией.
      И родных отработать на причастность)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14450

      Garrincha58 1 час назад

      опять закулисные игры кто то кому то не додал или это у них так называется новая реформа

      0
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      Рейтинг: +11760

      Hektor 84 1 час назад

      Гришке Иванову надо позвонить))) а то он не в курсе

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