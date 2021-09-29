«Чемпионат»: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за отставку Прядкина

Президент РПЛ Сергей Прядкин близок к уходу со своего поста. По информации «Чемпионата», за его отставку выступают 12 из 16 клубов лиги.

Ранее сообщалось, что 5 октября на общем собрании РПЛ руководители клубов выдвинут Прядкину вотум недоверия, если он не покинет пост по собственному желанию.

По информации «РБ-Спорт», наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц. Он отказался комментировать эту информацию.

Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года.

Он возглавил лигу в 2007 году.

В марте Прядкин был переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг на четыре года.

Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

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