Президент «Урала» Иванов: «Первый раз слышу о том, что Прядкин может уйти в отставку»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможный уход Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.

«Первый раз слышу о том, что Прядкин может уйти в отставку. Я ничего не знаю и комментировать ничего не буду!

Как отнесусь к возможному уходу Прядкина? Без понятия. Если это произойдет, то будем об этом говорить», – сказал Иванов.

Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года.

Он возглавил лигу в 2007 году.

Сообщалось, что наиболее вероятным преемником Прядкина является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.

Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

Sport24: Прядкину выдвинут вотум недоверия, если он не уйдет по собственному желанию