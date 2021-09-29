Пиоли – после поражения от «Атлетико»: «Любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пожаловался на судейство в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2). В поле работал турок Чунейт Чакир.
«Не думаю, что это лучшая ночь арбитра. Дело не в пенальти или красной карточке, а в том, что любой спорный эпизод был в пользу соперника.
Все равно мы были близки к положительному результату. В равных составах «Милан» играл очень хорошо. Мы конкурентоспособная команда», – считает Пиоли.
- «Милан» в игре с «Атлетико» остался в меньшинстве на 29-й минуте.
- «Атлетико» победный мяч забил с пенальти.
- У «Милана» после 2 туров Лиги чемпионов 0 очков.
Источник: Football Italia