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    Пиоли – после поражения от «Атлетико»: «Любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Милана»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пожаловался на судейство в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2). В поле работал турок Чунейт Чакир.

    «Не думаю, что это лучшая ночь арбитра. Дело не в пенальти или красной карточке, а в том, что любой спорный эпизод был в пользу соперника.

    Все равно мы были близки к положительному результату. В равных составах «Милан» играл очень хорошо. Мы конкурентоспособная команда», – считает Пиоли.

    • «Милан» в игре с «Атлетико» остался в меньшинстве на 29-й минуте.
    • «Атлетико» победный мяч забил с пенальти.
    • У «Милана» после 2 туров Лиги чемпионов 0 очков.

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    Источник: Football Italia

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