Пиоли – после поражения от «Атлетико»: «Любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пожаловался на судейство в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2). В поле работал турок Чунейт Чакир.

«Не думаю, что это лучшая ночь арбитра. Дело не в пенальти или красной карточке, а в том, что любой спорный эпизод был в пользу соперника.

Все равно мы были близки к положительному результату. В равных составах «Милан» играл очень хорошо. Мы конкурентоспособная команда», – считает Пиоли.