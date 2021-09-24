Шунин не сыграет с «Рубином». Капитан «Динамо» тренируется индивидуально

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что вратарь и капитан команды Антон Шунин пропустит матч 9-го тура РПЛ с «Рубином».

«Нас ждeт сложная и интенсивная игра. «Рубин» славится организованной обороной, в атаке тоже много мастеровитых игроков.

Сейчас Шунин занимается в индивидуальном режиме. В воскресенье мы на него не можем рассчитывать.

Перед кубковой встречей я переговорил и с Иваном Ордецом, и с Сергеем Паршивлюком. Я решил, что капитаном будет Паршивлюк. У нас есть группа лидеров, опытных игроков, каждый из них может примерить на себя капитанскую повязку.

Победы никогда не могут гарантировать столь уверенного хода дальше. Они говорят о подтверждении класса, в кубковой встрече мы не отпускали игру из своего контроля, забили мячи, с хорошим ощущением подходим к этой встрече», – сказал Шварц.