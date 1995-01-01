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    Шунин не сыграет с «Рубином». Капитан «Динамо» тренируется индивидуально

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что вратарь и капитан команды Антон Шунин пропустит матч 9-го тура РПЛ с «Рубином».

    «Нас ждeт сложная и интенсивная игра. «Рубин» славится организованной обороной, в атаке тоже много мастеровитых игроков.

    Сейчас Шунин занимается в индивидуальном режиме. В воскресенье мы на него не можем рассчитывать.

    Перед кубковой встречей я переговорил и с Иваном Ордецом, и с Сергеем Паршивлюком. Я решил, что капитаном будет Паршивлюк. У нас есть группа лидеров, опытных игроков, каждый из них может примерить на себя капитанскую повязку.

    Победы никогда не могут гарантировать столь уверенного хода дальше. Они говорят о подтверждении класса, в кубковой встрече мы не отпускали игру из своего контроля, забили мячи, с хорошим ощущением подходим к этой встрече», – сказал Шварц.

    • «Динамо» встретится с «Рубином» в воскресенье, 26 сентября.
    • Начало матча – в 14:00 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +494

      Sancho010365 11 минут назад

      Рубину пора уже показать себя. Буду болеть за обе команды. Хочу красивой игры от них, по счёту на табло и тех и других жалко.

      0
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      Рейтинг: +3492

      neim 2 часа назад

      Может и к лучшему. Лещук совсем не плох в рамке, а с Рубином всегда тяжело игралось. Может и выручит, Шуня давненько этого не делал

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