Шунин не сыграет с «Рубином». Капитан «Динамо» тренируется индивидуально

Рубину пора уже показать себя. Буду болеть за обе команды. Хочу красивой игры от них, по счёту на табло и тех и других жалко.
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что вратарь и капитан команды Антон Шунин пропустит матч 9-го тура РПЛ с «Рубином».
«Нас ждeт сложная и интенсивная игра. «Рубин» славится организованной обороной, в атаке тоже много мастеровитых игроков.
Сейчас Шунин занимается в индивидуальном режиме. В воскресенье мы на него не можем рассчитывать.
Перед кубковой встречей я переговорил и с Иваном Ордецом, и с Сергеем Паршивлюком. Я решил, что капитаном будет Паршивлюк. У нас есть группа лидеров, опытных игроков, каждый из них может примерить на себя капитанскую повязку.
Победы никогда не могут гарантировать столь уверенного хода дальше. Они говорят о подтверждении класса, в кубковой встрече мы не отпускали игру из своего контроля, забили мячи, с хорошим ощущением подходим к этой встрече», – сказал Шварц.
- «Динамо» встретится с «Рубином» в воскресенье, 26 сентября.
- Начало матча – в 14:00 мск.