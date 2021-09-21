ФИФА наказала сборную Венгрии матчем без зрителей за расизм в игре с Англией

ФИФА определилась с наказанием для сборной Венгрии за проявление расизма со стороны болельщиков в адрес английских футболистов во время матча отбора ЧМ-2022.

Следующую игру в квалификации к чемпионату мира венгры проведут без зрителей.

Еще одним матчем при пустых трибунах Венгрия наказана условно. Дисквалификация вступит в силу, если в течение двух лет испытательного срока будут новые инциденты с участием фанатов.

Также венгерская федерация футбола оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков.