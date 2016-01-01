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    ФИФА наказала сборную Венгрии матчем без зрителей за расизм в игре с Англией

    ФИФА определилась с наказанием для сборной Венгрии за проявление расизма со стороны болельщиков в адрес английских футболистов во время матча отбора ЧМ-2022.

    Следующую игру в квалификации к чемпионату мира венгры проведут без зрителей.

    Еще одним матчем при пустых трибунах Венгрия наказана условно. Дисквалификация вступит в силу, если в течение двух лет испытательного срока будут новые инциденты с участием фанатов.

    Также венгерская федерация футбола оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков.

    • Венгрия сыграет без зрителей с Албанией 9 октября.
    • В июле УЕФА наказал венгров двумя матчами при пустых трибунах.
    • Тогда санкции были введены за протесты болельщиков против преклонения колена перед встречами Евро-2020.

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    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      Блямба 1 час назад

      Колониальная Венгрия.
      Позор.Вот её владения..Ботсвана, Египет, Золотой берег (ныне Гана), Кения, остров Маврикий, НайГерия))), Сейшельские острова, Сомали, Трансвааль (ныне ЮАР), Уганда ..
      Никогда мадьяры не любили найгеров.

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