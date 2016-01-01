ФИФА наказала сборную Венгрии матчем без зрителей за расизм в игре с Англией

Колониальная Венгрия.
Позор.Вот её владения..Ботсвана, Египет, Золотой берег (ныне Гана), Кения, остров Маврикий, НайГерия))), Сейшельские острова, Сомали, Трансвааль (ныне ЮАР), Уганда ..
Никогда мадьяры не любили найгеров.
ФИФА определилась с наказанием для сборной Венгрии за проявление расизма со стороны болельщиков в адрес английских футболистов во время матча отбора ЧМ-2022.
Следующую игру в квалификации к чемпионату мира венгры проведут без зрителей.
Еще одним матчем при пустых трибунах Венгрия наказана условно. Дисквалификация вступит в силу, если в течение двух лет испытательного срока будут новые инциденты с участием фанатов.
Также венгерская федерация футбола оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков.