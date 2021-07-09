УЕФА наказал сборную Венгрии двумя матчами без зрителей

УЕФА завершил рассмотрение дела по поводу «дискриминирующего» поведения фанатов сборной Венгрии на Евро-2020. Команда наказана двумя домашними встречами без зрителей (третья – условно с испытательным сроком на два года).

Федерация футбола Венгрии оштрафована на 100 тысяч евро. Венгров также обязали во время матчей размещать баннер с надписью #EqualGame («равная игра») и логотипом УЕФА.