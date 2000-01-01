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    УЕФА наказал сборную Венгрии двумя матчами без зрителей

    УЕФА завершил рассмотрение дела по поводу «дискриминирующего» поведения фанатов сборной Венгрии на Евро-2020. Команда наказана двумя домашними встречами без зрителей (третья – условно с испытательным сроком на два года).

    Федерация футбола Венгрии оштрафована на 100 тысяч евро. Венгров также обязали во время матчей размещать баннер с надписью #EqualGame («равная игра») и логотипом УЕФА.

    • Венгерские болельщики во время Евро-2020 устраивали шествия в знак протеста на преклонение колена перед матчами.
    • Венгры финишировали в группе последними.
    • В сентябре возобновится европейский отборочный цикл ЧМ-2022.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +618

      R_a_i_n 1 час назад

      а не пошли бы они на ... со своими преклонениями

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