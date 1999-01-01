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    Карпин: «Возможно, Дзюба будет одним из капитанов сборной»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

    «Болельщики не рады Дзюбе в сборной? Это не вызов, а попадание в расширенный список. Негатив вокруг него можно изменить только голами.

    Дзюба может стать капитаном? Если он вернется, то схема команды продолжится. Капитанская повязка будет переходить. Возможно, что он будет одним из капитанов», – сказал Карпин.

    • Карпин не вызвал Дзюбу на сентябрьский сбор.
    • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

    Карпин – о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение, а я – нет»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      qpyratba 19 минут назад

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      Рейтинг: +314

      semm 19 минут назад

      Ну и у Валеры сборная страны создаётся в его смартфоне - а иначе я не понимаю его! Сейчас же модно это, а главное так покарпински

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      Рейтинг: +6192

      Антибиотик 22 минуты назад

      Хренотень какую-то развел, в команде одни капитаны, даже послать на хрен не кого.

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      Рейтинг: +8799

      KOLBIS 1 час назад

      Цифра 11 в Мариборе присутствует,в 9 году 18.11 играли...вспоминается про круговорот воды в природе...

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      Рейтинг: +1899

      Радио1000шумеров 1 час назад

      А может и тренером. Но это не точно...

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