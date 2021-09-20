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Карпин: «Возможно, Дзюба будет одним из капитанов сборной»

20 сентября 2021, 17:06
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

«Болельщики не рады Дзюбе в сборной? Это не вызов, а попадание в расширенный список. Негатив вокруг него можно изменить только голами.

Дзюба может стать капитаном? Если он вернется, то схема команды продолжится. Капитанская повязка будет переходить. Возможно, что он будет одним из капитанов», – сказал Карпин.

  • Карпин не вызвал Дзюбу на сентябрьский сбор.
  • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
  • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение, а я – нет»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (10)
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KOLBIS
1632147146
Цифра 11 в Мариборе присутствует,в 9 году 18.11 играли...вспоминается про круговорот воды в природе...
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Антибиотик
1632149926
Хренотень какую-то развел, в команде одни капитаны, даже послать на хрен не кого.
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semm
1632150058
Ну и у Валеры сборная страны создаётся в его смартфоне - а иначе я не понимаю его! Сейчас же модно это, а главное так покарпински
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qpyratba
1632150088
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aubergine
1632151320
Валера! Ну ты чего, Валера?!
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Hektor 84
1632151840
Капитаном ананистов
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Fusballer
1632151997
Капитан и лидер должен быть один. Плюс вице-капитан. Дальше по ситуации.
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paracetamol
1632204761
Ладно хоть не вратарем!
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leiufyjgse
1632332854
Помню был парацетомол в танчиках, бананаварс называлась
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leiufyjgse
1632332982
Дзюбандреву больше шансов не дадут
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