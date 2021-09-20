Карпин: «Возможно, Дзюба будет одним из капитанов сборной»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

«Болельщики не рады Дзюбе в сборной? Это не вызов, а попадание в расширенный список. Негатив вокруг него можно изменить только голами.

Дзюба может стать капитаном? Если он вернется, то схема команды продолжится. Капитанская повязка будет переходить. Возможно, что он будет одним из капитанов», – сказал Карпин.

Карпин не вызвал Дзюбу на сентябрьский сбор.

Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение, а я – нет»