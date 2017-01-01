Цаллагов, Юсупов, Нобоа – в старте «Сочи» на матч со своим бывшим клубом; Лещук, Варела, Захарян сыграют у «Динамо»

Тяжелая игра будет.... оба тренера хороши!!!
Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо».
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Кассьера.
Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Юрганов, Шакуро, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Жоаозиньо, Воробьев.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров, Захарян, Шиманьски, Грулев.
Запасные: Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Галкин, Игбун, Тюкавин, Н’Жи, Гладышев.
Матч начнется в 19:00 по Москве.
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