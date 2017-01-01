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    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Цаллагов, Юсупов, Нобоа – в старте «Сочи» на матч со своим бывшим клубом; Лещук, Варела, Захарян сыграют у «Динамо»

    Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо».

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Кассьера.

    Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Юрганов, Шакуро, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Жоаозиньо, Воробьев.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров, Захарян, Шиманьски, Грулев.

    Запасные: Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Галкин, Игбун, Тюкавин, Н’Жи, Гладышев.

    Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3495

      sobaka120982 2 минуты назад

      Тяжелая игра будет.... оба тренера хороши!!!

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      Рейтинг: +1958

      Красногорск_Фан 10 минут назад

      ожидаю интересную игру. С точки зрения турнирной для болельщика Локо между этими командами лучший результат - ничья. с точки зрения "просто посмотреть" буду слегка болеть за Динамо.

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      Рейтинг: +357

      Блямба 29 минут назад

      Хана мусарне. ..вызывайте группу.
      В розыске два бывших опера Юсупов и Нобоа.
      Крайне опасны.

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