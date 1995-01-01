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    АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Арсенал» победил «Бернли» и другие результаты

    «Арсенал» добился третьей победы подряд. После трех очков в Бернли команда Микеля Артеты поднялась на 12-е место.

    «Манчестер Сити», разгромивший на неделе в Лиге чемпионов «Лейпциг», обошелся без голов с «Саутгемптоном».

    Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу с начала предсезонных матчей выходит в стартовом составе на каждую игру.

    За «Норвич» дебютировал принадлежащий «Ростову» Матиас Норманн. Он отметился голевым пасом.

    Англия. АПЛ. 5-й тур

    Манчестер Сити – Саутгемптон – 0:0

    Бернли – Арсенал – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Эдегор, 30.

    Ливерпуль – Кристал Пэлас – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мане, 43; 2:0 – Салах, 78; 3:0 – Кейта, 90.

    Норвич – Уотфорд – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Деннис, 17; 1:1 – Пукки, 35; 1:2 – Сарр, 63; 1:3 – Сарр, 82.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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