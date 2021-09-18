АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Арсенал» победил «Бернли» и другие результаты

«Арсенал» добился третьей победы подряд. После трех очков в Бернли команда Микеля Артеты поднялась на 12-е место.
«Манчестер Сити», разгромивший на неделе в Лиге чемпионов «Лейпциг», обошелся без голов с «Саутгемптоном».
Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу с начала предсезонных матчей выходит в стартовом составе на каждую игру.
За «Норвич» дебютировал принадлежащий «Ростову» Матиас Норманн. Он отметился голевым пасом.
Англия. АПЛ. 5-й тур
Манчестер Сити – Саутгемптон – 0:0
Гол: 0:1 – Эдегор, 30.
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мане, 43; 2:0 – Салах, 78; 3:0 – Кейта, 90.
Голы: 0:1 – Деннис, 17; 1:1 – Пукки, 35; 1:2 – Сарр, 63; 1:3 – Сарр, 82.
Источник: Бомбардир.ру