АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Арсенал» победил «Бернли» и другие результаты

«Арсенал» добился третьей победы подряд. После трех очков в Бернли команда Микеля Артеты поднялась на 12-е место.

«Манчестер Сити», разгромивший на неделе в Лиге чемпионов «Лейпциг», обошелся без голов с «Саутгемптоном».

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу с начала предсезонных матчей выходит в стартовом составе на каждую игру.

За «Норвич» дебютировал принадлежащий «Ростову» Матиас Норманн. Он отметился голевым пасом.

Англия. АПЛ. 5-й тур

Манчестер Сити – Саутгемптон – 0:0

Бернли – Арсенал – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Эдегор, 30.

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мане, 43; 2:0 – Салах, 78; 3:0 – Кейта, 90.

Норвич – Уотфорд – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Деннис, 17; 1:1 – Пукки, 35; 1:2 – Сарр, 63; 1:3 – Сарр, 82.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ