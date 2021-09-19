Введите ваш ник на сайте
Материалы

Бернли - Арсенал

18.09.2021, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 5 тур Бернли - Арсенал
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
27 тур
6 марта, суббота 15:30 Бернли 1:1 Арсенал
12 тур
13 декабря, воскресенье 22:15 Арсенал 0:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
2 февраля, воскресенье 17:00 Бернли 0:0 Арсенал
2 тур
17 августа, суббота 14:30 Арсенал 2:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Бернли 1:3 Арсенал
18 тур
22 декабря, суббота 15:30 Арсенал 3:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
37 тур
6 мая, воскресенье 18:30 Арсенал 5:0 Бернли
13 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Бернли 0:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
22 января, воскресенье 17:15 Арсенал 2:1 Бернли
7 тур
2 октября, воскресенье 18:30 Бернли 0:1 Арсенал
Англия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
30 января, суббота 18:00 Арсенал 2:1 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
11 апреля, суббота 19:30 Бернли 0:1 Арсенал
10 тур
1 ноября, суббота 18:00 Арсенал 3:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
29 тур
6 марта, суббота 18:00 Арсенал 3:1 Бернли
17 тур
16 декабря, среда 22:45 Бернли 1:1 Арсенал
Англия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
8 марта, воскресенье 16:30 Арсенал 3:0 Бернли
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/4 финала
2 декабря, вторник 22:45 Бернли 2:0 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
...
  • Читайте нас: 