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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Арсенал
Бернли - Арсенал: обзор матча 18 сентября 2021
Бернли
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
30'
М. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
Н. Тавареш
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
82'
78'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
К. Тирни
78'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Т. Парти
61'
Замена
А. Локонга
️️️️
Э. Смит-Роу
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
57'
Замена
М. Корне
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
57'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдегор
Желтая карточка
Э. Вествуд
29'
Желтая карточка
Э. Барнс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
18
Тэйлор
15
Ми
6
Тарковски
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
4-1-3-2
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
4
Уайт
6
Габриэль
63
Тирни
18
Парти
7
Сака
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Обамеянг
19
Пепе
7
Гудмундссон
70
Корне
70
Корне
7
Гудмундссон
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
63
Тирни
17
Тавареш
17
Тавареш
63
Тирни
32
Смит-Роу
6
Локонга
6
Локонга
32
Смит-Роу
18
Парти
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
18
Парти
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Бернли - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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