Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Лига Европы. «Галатасарай» обыграл «Лацио», «Бетис» победил «Селтик» в матче с семью голами и другие результаты

    Завершились еще семь игр первого тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа E. 1-й тур

    Галатасарай (Турция) – Лацио (Италия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Стракоша (в свои ворота), 67.

    Лига Европы. Группа F. 1-й тур

    Мидтьюлланд (Дания) – Лудогорец (Болгария) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Исаксен, 3; 1:1 – Десподов, 32.

    Црвена Звезда (Сербия) – Брага (Португалия) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Родич, 75; 1:1 – Галено, 76; 2:1 – Катай, 85 (с пенальти).

    Лига Европы. Группа G. 1-й тур

    Байер (Германия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ммае, 8; 1:1 – Паласиос, 37; 2:1 – Вирц, 69.

    Бетис (Испания) – Селтик (Шотландия) – 4:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Айети, 15; 0:2 – Юранович, 27 (с пенальти); 1:2 – Миранда, 32; 2:2 – Хуанми, 35; 3:2 – Иглесиас, 51; 4:2 – Хуанми, 53; 4:3 – Ралстон, 87.

    Лига Европы. Группа H. 1-й тур

    Динамо (Хорватия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Антонио, 22; 0:2 – Райс, 50.

    Рапид (Австрия) – Генк (Бельгия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Онуачу, 90+2.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1927

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Такой вот турнир . Где Лацио проигрывает. И Наполи возможно проиграет.
      А потом досыпят из ЛЧ зверюг. Почему мне кажется что когда то в Европе
      наши клубы играли куда более успешно. Наверно потому что так и было.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89396
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru