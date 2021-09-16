Лига Европы. «Галатасарай» обыграл «Лацио», «Бетис» победил «Селтик» в матче с семью голами и другие результаты

Завершились еще семь игр первого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа E. 1-й тур
Галатасарай (Турция) – Лацио (Италия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Стракоша (в свои ворота), 67.
Лига Европы. Группа F. 1-й тур
Мидтьюлланд (Дания) – Лудогорец (Болгария) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Исаксен, 3; 1:1 – Десподов, 32.
Црвена Звезда (Сербия) – Брага (Португалия) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Родич, 75; 1:1 – Галено, 76; 2:1 – Катай, 85 (с пенальти).
Лига Европы. Группа G. 1-й тур
Байер (Германия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Ммае, 8; 1:1 – Паласиос, 37; 2:1 – Вирц, 69.
Бетис (Испания) – Селтик (Шотландия) – 4:3 (2:2)
Голы: 0:1 – Айети, 15; 0:2 – Юранович, 27 (с пенальти); 1:2 – Миранда, 32; 2:2 – Хуанми, 35; 3:2 – Иглесиас, 51; 4:2 – Хуанми, 53; 4:3 – Ралстон, 87.
Лига Европы. Группа H. 1-й тур
Динамо (Хорватия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Антонио, 22; 0:2 – Райс, 50.
Рапид (Австрия) – Генк (Бельгия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Онуачу, 90+2.