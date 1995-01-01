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    Лига чемпионов. Покер Аллера в дебютном матче помог «Аяксу» разгромить «Спортинг»

    Чемпион Португалии «Спортинг» крупно уступил чемпиону Нидерландов «Аяксу». Покер в своем дебютном матче Лиги чемпионов оформил форвард Себастьян Аллер. Ранее такое удавалось только Марко ван Бастену.

    «Спортинг» прервал серию из 11 матчей без поражений. «Аякс» не проигрывает пять встреч подряд.

    Команды встретились в официальном матче впервые с 1988 года.

    Лига чемпионов. Группа С. 1-й тур

    Спортинг (Португалия) – Аякс (Нидерланды) – 1:5 (1:3)

    Голы: 0:1 – Аллер, 2; 0:2 – Аллер, 9; 1:2 – Паулиньо, 33; 1:3 – Бергейс, 39; 1:4 – Аллер, 51; 1:5 – Аллер, 63.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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