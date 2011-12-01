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    Швейцарская команда впервые за десять лет возглавила группу Лиги чемпионов

    «Янг Бойз» по итогам первого тура Лиги чемпионов вышел на первое место в группе. С швейцарскими клубами такого не было с сезона-2011/12.

    Последней командой из Швейцарии, лидировавшей в группе Лиги чемпионов, десять лет назад был «Базель». В том сезоне базельцы вышли в плей-офф.

    Магуайр: «У Янг Бойз» не было серьезных моментов. Обидно пропустить в концовке»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1358

      anjaneri 23 минуты назад

      Это не случаность, а вполне закономерное событие. Янги еще многим топам создадут проблем, комманада молодая и цельная в обороне.

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