Швейцарская команда впервые за десять лет возглавила группу Лиги чемпионов

Это не случаность, а вполне закономерное событие. Янги еще многим топам создадут проблем, комманада молодая и цельная в обороне.
«Янг Бойз» по итогам первого тура Лиги чемпионов вышел на первое место в группе. С швейцарскими клубами такого не было с сезона-2011/12.
Последней командой из Швейцарии, лидировавшей в группе Лиги чемпионов, десять лет назад был «Базель». В том сезоне базельцы вышли в плей-офф.
- Накануне «Янг Бойз» добился волевой победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1).
- «Янг Бойз» забил победный гол на 95-й минуте после ошибки Джесси Лингарда.
- «МЮ» играл в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Аарона Ван-Биссаки.
Магуайр: «У Янг Бойз» не было серьезных моментов. Обидно пропустить в концовке»