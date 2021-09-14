Магуайр: «У Янг Бойз» не было серьезных моментов. Обидно пропустить в концовке»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал поражение от «Янг Бойз» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«На самом деле, у «Янг Бойз» не было серьезных моментов. Обидно пропустить в концовке.

Это футбол. Люди совершают ошибки, мы не виним Лингарда. Все, кто были на поле сегодня, допускали ошибки. Уверен, что Джесси справится», – сказал Магуайр.