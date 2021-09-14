Магуайр: «У Янг Бойз» не было серьезных моментов. Обидно пропустить в концовке»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал поражение от «Янг Бойз» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«На самом деле, у «Янг Бойз» не было серьезных моментов. Обидно пропустить в концовке.
Это футбол. Люди совершают ошибки, мы не виним Лингарда. Все, кто были на поле сегодня, допускали ошибки. Уверен, что Джесси справится», – сказал Магуайр.
- «Янг Бойз» забил победный гол на 95-й минуте после ошибки Лингарда.
- «МЮ» играл в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Аарона Ван-Биссаки.
- Английский клуб нанес всего два удара по воротам «Янг Бойз»
Источник: сайт УЕФА