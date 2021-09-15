Игрок «Динамо» К де Пена: «Ничья в матче с «Бенфикой» – положительный результат»

Футболист украинского «Динамо» Карлос де Пена подвел итог матча группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:0). Он доволен.

«Считаю, что мы добились положительного результата. Конечно, «Бенфика» больше владела мячом, но мне кажется, что мы контролировали ход матча в первом тайме. Пожалуй, после перерыва мы сбавили обороты, но все равно у нас были моменты и мы могли забить. К сожалению, VAR отменил наш гол, но в целом мы все равно можем быть довольны нашей игрой», – сказал уругваец.

В киевском матче «Динамо» забило на 90+ минуте, но гол отменили после VAR (офсайд).

В следующем туре Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Баварией».

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