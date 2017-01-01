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    Игрок «Динамо» К де Пена: «Ничья в матче с «Бенфикой» – положительный результат»

    Футболист украинского «Динамо» Карлос де Пена подвел итог матча группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:0). Он доволен.

    «Считаю, что мы добились положительного результата. Конечно, «Бенфика» больше владела мячом, но мне кажется, что мы контролировали ход матча в первом тайме. Пожалуй, после перерыва мы сбавили обороты, но все равно у нас были моменты и мы могли забить. К сожалению, VAR отменил наш гол, но в целом мы все равно можем быть довольны нашей игрой», – сказал уругваец.

    • В киевском матче «Динамо» забило на 90+ минуте, но гол отменили после VAR (офсайд).
    • В следующем туре Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Баварией».
    • Динамовцы лидируют в УПЛ.

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    Источник: УЕФА

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