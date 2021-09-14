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  • Гатагов – о словах Витории про 11 трофеев: «Для меня показатель – старт в РПЛ и вылет из ЛЧ»

Гатагов – о словах Витории про 11 трофеев: «Для меня показатель – старт в РПЛ и вылет из ЛЧ»

14 сентября 2021, 22:42
10

Бывший игрок «Спартака» Сослан Гатагов ответил на реакцию главного тренера москвичей Руя Витории на вопрос о подготовке команды к сезону.

Ранее экс-спартаковец сказал, что часть игроков команды считает летние сборы с португальским специалистом самыми легкими в жизни.

«Раз тренер делает такое заключение, что всe хорошо, ему виднее, это его команда. Я лишь процитировал слова игроков «Спартака».

Для меня показателем является старт чемпионата и вылет из Лиги чемпионов. Для меня это индикатор, если клуб готовился к РПЛ — результат размытый на данный момент.

Тренер даeт своe мнение, это его право защитить команду, он заслуженный человек в футболе, но от Витории ожидали другого старта и попадание в Лигу чемпионов. Ребята мне говорили, что эти сборы были в более комфортном режиме, нежели при их бывший специалистах», – сказал Гатагов.

Витория – о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Я выиграл 11 титулов. Кто прав?»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Гатагов Сослан Витория Руй
Комментарии (10)
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Бухбух
1631648631
А о своих достижениях Гатагов не хочет рассказать?
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portero
1631649349
чувак в обиде что не в Спартаке сейчас, вот и всё....
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NewLife
1631649467
Такая же падаль, как и хейтеры срач тв.
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Cromathaar
1631652749
Для меня показатель - легендарный финт Гатагова. Кто хочет, может найти на Ютубе :)
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ivany4
1631655065
Если бы промолчал, был бы умнее. Биться головой о стенку - дурной тон.
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smtmsts
1631655839
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Gennadey
1631679870
Кто такой Гатагов что бы осуждать? Сам то чего нибудь достиг? Передал слова некоторых игроков, а у этих некоторых нет своего языка или передастом работает
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