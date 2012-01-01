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    Гатагов – о словах Витории про 11 трофеев: «Для меня показатель – старт в РПЛ и вылет из ЛЧ»

    Бывший игрок «Спартака» Сослан Гатагов ответил на реакцию главного тренера москвичей Руя Витории на вопрос о подготовке команды к сезону.

    Ранее экс-спартаковец сказал, что часть игроков команды считает летние сборы с португальским специалистом самыми легкими в жизни.

    «Раз тренер делает такое заключение, что всe хорошо, ему виднее, это его команда. Я лишь процитировал слова игроков «Спартака».

    Для меня показателем является старт чемпионата и вылет из Лиги чемпионов. Для меня это индикатор, если клуб готовился к РПЛ — результат размытый на данный момент.

    Тренер даeт своe мнение, это его право защитить команду, он заслуженный человек в футболе, но от Витории ожидали другого старта и попадание в Лигу чемпионов. Ребята мне говорили, что эти сборы были в более комфортном режиме, нежели при их бывший специалистах», – сказал Гатагов.

    Витория – о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Я выиграл 11 титулов. Кто прав?»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10052

      NewLife 34 минуты назад

      Такая же падаль, как и хейтеры срач тв.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51738

      portero 36 минут назад

      чувак в обиде что не в Спартаке сейчас, вот и всё....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2688

      Бухбух 48 минут назад

      А о своих достижениях Гатагов не хочет рассказать?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      klimovich > Бухбух 37 минут назад

      я вот тоже хотел спросить, как у Гатагова сезон начался...

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