Гатагов – о словах Витории про 11 трофеев: «Для меня показатель – старт в РПЛ и вылет из ЛЧ»

Бывший игрок «Спартака» Сослан Гатагов ответил на реакцию главного тренера москвичей Руя Витории на вопрос о подготовке команды к сезону.

Ранее экс-спартаковец сказал, что часть игроков команды считает летние сборы с португальским специалистом самыми легкими в жизни.

«Раз тренер делает такое заключение, что всe хорошо, ему виднее, это его команда. Я лишь процитировал слова игроков «Спартака».

Для меня показателем является старт чемпионата и вылет из Лиги чемпионов. Для меня это индикатор, если клуб готовился к РПЛ — результат размытый на данный момент.

Тренер даeт своe мнение, это его право защитить команду, он заслуженный человек в футболе, но от Витории ожидали другого старта и попадание в Лигу чемпионов. Ребята мне говорили, что эти сборы были в более комфортном режиме, нежели при их бывший специалистах», – сказал Гатагов.

Витория – о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Я выиграл 11 титулов. Кто прав?»