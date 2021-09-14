Витория – о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Я выиграл 11 титулов. Кто прав?»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на заявление бывшего футболиста московского клуба Сослана Гатагова.

Экс-спартаковец сказал, что часть игроков команды считает летние сборы с португальским специалистом самыми легкими в жизни.

«Мы говорим сейчас о Лиге Европы. Тогда была предсезонная подготовка. Про легкие сборы это все слухи.

Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас? Если вы хотите поговорить о физике или тактике, то давайте соберемся и обсудим.

Для меня это не укладывается в голове. Мы готовы, собраны, мы все вместе. Ответственность лежит на мне.

Я выиграл 11 титулов, взял несколько чемпионств, выходил в 1/4 финала еврокубков. Кто прав?» – сказал Витория.

Витория: «У «Спартака» достаточно амбиций в Лиге Европы, нам нужна только победа над «Легией»