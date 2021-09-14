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  • Витория – о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Я выиграл 11 титулов. Кто прав?»

Витория – о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Я выиграл 11 титулов. Кто прав?»

14 сентября 2021, 17:56
15

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на заявление бывшего футболиста московского клуба Сослана Гатагова.

Экс-спартаковец сказал, что часть игроков команды считает летние сборы с португальским специалистом самыми легкими в жизни.

«Мы говорим сейчас о Лиге Европы. Тогда была предсезонная подготовка. Про легкие сборы это все слухи.

Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас? Если вы хотите поговорить о физике или тактике, то давайте соберемся и обсудим.

Для меня это не укладывается в голове. Мы готовы, собраны, мы все вместе. Ответственность лежит на мне.

Я выиграл 11 титулов, взял несколько чемпионств, выходил в 1/4 финала еврокубков. Кто прав?» – сказал Витория.

Витория: «У «Спартака» достаточно амбиций в Лиге Европы, нам нужна только победа над «Легией»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Гатагов Сослан Витория Руй
Комментарии (15)
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slavа0508
1631631510
Так покажи как ты их выигрываешь . пока одни слова ...
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NewLife
1631631611
Не ведись на агента Заремы, пошли их нах.
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Блямба
1631633022
не надо было реагировать.. Это даже не Моська,5 матчей за два года и уже "бывший спартаковец"...
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ivany4
1631633708
Он уже и в России один выиграл.))) Интересно, он на этом остановиться или нет?
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Боцман59rus
1631634019
_ Сосать Гатагов.
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the teacher
1631634396
такое чувство что в спартак только pisdabolov в тренера берут
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kliker
1631635021
Руй физдит. У него три достижения, одно из них - сомнительное чемпионство в Саудовской Аавии, Дважды из четырёх сезонов - чемпион Португалии. Остальное - победитель всяческих Кубков первого канала.
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житель СПб
1631646456
Действительно, просто хамство и неуважение к специалисту.
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general.lizyukov
1631648326
11? А можно поименно?
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smtmsts
1631655885
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