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    Витория – о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Я выиграл 11 титулов. Кто прав?»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на заявление бывшего футболиста московского клуба Сослана Гатагова.

    Экс-спартаковец сказал, что часть игроков команды считает летние сборы с португальским специалистом самыми легкими в жизни.

    «Мы говорим сейчас о Лиге Европы. Тогда была предсезонная подготовка. Про легкие сборы это все слухи.

    Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас? Если вы хотите поговорить о физике или тактике, то давайте соберемся и обсудим.

    Для меня это не укладывается в голове. Мы готовы, собраны, мы все вместе. Ответственность лежит на мне.

    Я выиграл 11 титулов, взял несколько чемпионств, выходил в 1/4 финала еврокубков. Кто прав?» – сказал Витория.

    Витория: «У «Спартака» достаточно амбиций в Лиге Европы, нам нужна только победа над «Легией»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +558

      kliker 1 минуту назад

      Руй физдит. У него три достижения, одно из них - сомнительное чемпионство в Саудовской Аавии, Дважды из четырёх сезонов - чемпион Португалии. Остальное - победитель всяческих Кубков первого канала.

      0
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      Рейтинг: +124

      the teacher 11 минут назад

      такое чувство что в спартак только pisdabolov в тренера берут

      0
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      Рейтинг: +25050

      Боцман59rus 18 минут назад

      _ Сосать Гатагов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8881

      ivany4 23 минуты назад

      Он уже и в России один выиграл.)))
      Интересно, он на этом остановиться или нет?

      1
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      Рейтинг: +9298

      Cleaner 25 минут назад

      Если бы меня сейчас случайно спросили, кто такой Гатагов, я бы ответил - а Руй его знает, кто это такой. Может волейболист, а может артист...

      3
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      Рейтинг: +289

      Блямба 34 минуты назад

      не надо было реагировать..
      Это даже не Моська,5 матчей за два года и уже "бывший спартаковец"...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10047

      NewLife 58 минут назад

      Не ведись на агента Заремы, пошли их нах.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16731

      JTherry > NewLife 49 минут назад

      Гатагов не агент Заремы, это приятель Шнякина из "оставшихся лизунов" бомжей на срач-тв...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +21092

      slavutiq70 59 минут назад

      Так покажи как ты их выигрываешь . пока одни слова ...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1643

      VGreen > slavutiq70 37 минут назад

      спартак - это всегда больше слова

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