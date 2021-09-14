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  • Витория: «У «Спартака» достаточно амбиций в Лиге Европы, нам нужна только победа над «Легией»

Витория: «У «Спартака» достаточно амбиций в Лиге Европы, нам нужна только победа над «Легией»

14 сентября 2021, 16:58
29

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался в преддверии старта команды в групповом этапе Лиги Европы.

«Первая игра в ЛЕ у нас дома. Хорошо изучили «Легию» – у них команда хорошо двигается, имеет хорошие игровые идеи. У нас достаточно амбиций в этом турнире, завтра нам нужна только победа.

Думаем ли мы о третьем месте в группе? Это математика. У нас четыре сильные команды в группе, каждая игра для нас – финал. Шесть финалов – так я вижу наш расклад в группе: готовимся к каждому сопернику, а затем думаем о следующей игре.

Насколько команда готова физически? Футбол – это не только физика, техника или тактика: есть много глобальных факторов. Футбол – это про принятие правильных решений. В прошлой игре мы смотрелись хорошо, так почему вы спрашиваете про физику?

На завтра у нас все здоровы, кроме Маслова и Мелкадзе, которые находятся в процессе восстановления.

Прошлые игры против «Легии» для нас не важны. Сейчас не так важно, что было десять лет назад. Завтра нам надо быть готовыми и сконцентрованными, нужно обращать внимание на детали. Какая команда будет больше внимания уделять деталям – та и победит», – сказал Витория.

  • Матч пройдет в среду, 15 сентября, в Москве.
  • Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 17:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Спартак Легия Витория Руй
Комментарии (29)
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NewLife
1631629398
По силам. Вперед !
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заткнитемнерот
1631629429
...так я вижу наш расклад в группе: готовимся к каждому сопернику, а затем думаем о следующем сезоне
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slavа0508
1631629553
Ну давай пора уже на деле показывать свои амбиции а не только языком трепать ...
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DOCTOR PENALTY
1631629866
Самое время перейти от красивых слов к красивой игре.
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Дедуктор
1631630828
До чего ж довел "Спартак" этот фигляр Фядун! "Спартак" уже "Легию" боится.
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"supermax"
1631631122
слова слова....посмотрим...
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alex1951
1631631125
Эх ты ,,Витория-Виктория,, не позорь имя победителя...... Был бы Викторией играли бы с самим киевским Динамо и тады мог бы войти в историю.... А что Легия? Чабановская отрыжка.....от нее пролез в сборную......и накосячил.... Но и она так может нахадить Витории ,что мама не горюй!
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derrik2000
1631633799
Ну, интервью-то довольно здравое. Отвечал коротко, с достоинством и по существу. Посмотрим, разойдутся ли эти сказанные слова с делом. Судя по предыдущим матчам в ЧР, как-то не верится...
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the teacher
1631634462
легия нагнет спартак как нефиг делать
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_Marqella_
1631641566
Есть ли шансы у Спартака ??? Думаю не много....хотя может ничейку и зацепят,но это максимум...
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