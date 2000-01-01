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    Витория: «У «Спартака» достаточно амбиций в Лиге Европы, нам нужна только победа над «Легией»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался в преддверии старта команды в групповом этапе Лиги Европы.

    «Первая игра в ЛЕ у нас дома. Хорошо изучили «Легию» – у них команда хорошо двигается, имеет хорошие игровые идеи. У нас достаточно амбиций в этом турнире, завтра нам нужна только победа.

    Думаем ли мы о третьем месте в группе? Это математика. У нас четыре сильные команды в группе, каждая игра для нас – финал. Шесть финалов – так я вижу наш расклад в группе: готовимся к каждому сопернику, а затем думаем о следующей игре.

    Насколько команда готова физически? Футбол – это не только физика, техника или тактика: есть много глобальных факторов. Футбол – это про принятие правильных решений. В прошлой игре мы смотрелись хорошо, так почему вы спрашиваете про физику?

    На завтра у нас все здоровы, кроме Маслова и Мелкадзе, которые находятся в процессе восстановления.

    Прошлые игры против «Легии» для нас не важны. Сейчас не так важно, что было десять лет назад. Завтра нам надо быть готовыми и сконцентрованными, нужно обращать внимание на детали. Какая команда будет больше внимания уделять деталям – та и победит», – сказал Витория.

    • Матч пройдет в среду, 15 сентября, в Москве.
    • Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 17:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии26
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      Рейтинг: +124

      the teacher 10 минут назад

      легия нагнет спартак как нефиг делать

      0
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      Рейтинг: +8881

      ivany4 16 минут назад

      Амбиции в какой то мере это хорошо, но не они делают результат.
      Посмотрим, как хорошо вы изучили Легию, и какая будет игра.

      0
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      Рейтинг: +16790

      derrik2000 21 минуту назад

      Ну, интервью-то довольно здравое.
      Отвечал коротко, с достоинством и по существу.
      Посмотрим, разойдутся ли эти сказанные слова с делом.
      Судя по предыдущим матчам в ЧР, как-то не верится...

      0
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      Рейтинг: +9633

      alex1951 1 час назад

      Эх ты ,,Витория-Виктория,, не позорь имя победителя......
      Был бы Викторией играли бы с самим киевским Динамо и тады мог бы войти в историю....
      А что Легия? Чабановская отрыжка.....от нее пролез в сборную......и накосячил....
      Но и она так может нахадить Витории ,что мама не горюй!

      1
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      Рейтинг: +7577

      "supermax" 1 час назад

      слова слова....посмотрим...

      2
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      Рейтинг: +3247

      Дедуктор 1 час назад

      До чего ж довел "Спартак" этот фигляр Фядун! "Спартак" уже "Легию" боится.

      1
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      ...
      Рейтинг: +16790

      derrik2000 > Дедуктор 17 минут назад

      А что, слова Виктории о Легии звучат как-то трусливо, что ли?
      В таком случае, слова херра Тухеля, ГТ "Челси" об игре с Зенитом вообще звучат, как капитуляция лондонцев перед Зенитом ещё ДО МАТЧА с ними. ))

      0
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      Рейтинг: +3247

      Дедуктор > derrik2000 2 минуты назад

      Я не столько о Руе (хотя ему тоже не стоило про третье место заикаться), сколько в целом от атмосфере ожидания этого матча. Явно имеет место смесь неуверенности и опасения. У меня, кстати, тоже. Боюсь, паньмаишь, даже на ничью Спартака поставить. Запросто проиграть может. Наши ведь пешеходные игрочишки, если сталкиваются с агрессивным и быстрым соперником, зараз на полусогнутых оказываются. Ракув наглядно это продемонстрировал. А Легия еще более агрессивная, и быстрая. И этого может оказаться достаточным чтобы Спартака на колени поставить.

      0
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      Рейтинг: +21322

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Самое время перейти от красивых слов к красивой игре.

      2
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      ...
      Рейтинг: +9298

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поржем завтра над КРАСИВОЙ игрой Спартака!...)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1565

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      Точно поржем. А потом над красивой игрой ЦСКА поржем. С кем они там играют??

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20916

      vladimir-7 > R_a_i_n 53 минуты назад

      Да он никакого отношения к ЦСКА не имеет, так всюду болтается и критикует все команды.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1565

      R_a_i_n > vladimir-7 51 минуту назад

      Аааааа, троль болотный значит)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16731

      JTherry > Cleaner 38 минут назад

      Мурат Якин: "твое мнение никого не интересует...")

      0
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      Рейтинг: +9298

      Cleaner 1 час назад

      Витория: - Нам нужна только победа над Легией! Ну хоть одна. Остальным без борьбы проиграем...

      0
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      Рейтинг: +21092

      slavutiq70 1 час назад

      Ну давай пора уже на деле показывать свои амбиции а не только языком трепать ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9298

      Cleaner > slavutiq70 1 час назад

      В этом году Спартак трофей уже брал! Целый Кубок! Не только языком Руй чешет...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      заткнитемнерот 1 час назад

      ...так я вижу наш расклад в группе: готовимся к каждому сопернику, а затем думаем о следующем сезоне

      1
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      ...
      Рейтинг: +9298

      Cleaner > заткнитемнерот 1 час назад

      С девятого места в Еврокубки не попадают!

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