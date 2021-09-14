Витория: «У «Спартака» достаточно амбиций в Лиге Европы, нам нужна только победа над «Легией»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался в преддверии старта команды в групповом этапе Лиги Европы.

«Первая игра в ЛЕ у нас дома. Хорошо изучили «Легию» – у них команда хорошо двигается, имеет хорошие игровые идеи. У нас достаточно амбиций в этом турнире, завтра нам нужна только победа.

Думаем ли мы о третьем месте в группе? Это математика. У нас четыре сильные команды в группе, каждая игра для нас – финал. Шесть финалов – так я вижу наш расклад в группе: готовимся к каждому сопернику, а затем думаем о следующей игре.

Насколько команда готова физически? Футбол – это не только физика, техника или тактика: есть много глобальных факторов. Футбол – это про принятие правильных решений. В прошлой игре мы смотрелись хорошо, так почему вы спрашиваете про физику?

На завтра у нас все здоровы, кроме Маслова и Мелкадзе, которые находятся в процессе восстановления.

Прошлые игры против «Легии» для нас не важны. Сейчас не так важно, что было десять лет назад. Завтра нам надо быть готовыми и сконцентрованными, нужно обращать внимание на детали. Какая команда будет больше внимания уделять деталям – та и победит», – сказал Витория.