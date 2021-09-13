Гатагов: «Игроки «Спартака» сказали, что сборы с Виторией – самые лeгкие в их жизни»

Бывший игрок «Спартака» Сослан Гатагов рассказал, как в московской команде отзываются о работе главного тренера Руя Витории.

«Меня не удивило, что «Спартак» нестабильно начал сезон, потому что мы это прогнозировали перед Кубком Париматч Премьер, который с легкостью им дался.

Есть группа игроков, с которой я лично общаюсь, и они мне сказали, что это были самые легкие сборы в их жизни.

Нет никакой нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих», – сказал Гатагов.