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    Гатагов: «Игроки «Спартака» сказали, что сборы с Виторией – самые лeгкие в их жизни»

    Бывший игрок «Спартака» Сослан Гатагов рассказал, как в московской команде отзываются о работе главного тренера Руя Витории.

    «Меня не удивило, что «Спартак» нестабильно начал сезон, потому что мы это прогнозировали перед Кубком Париматч Премьер, который с легкостью им дался.

    Есть группа игроков, с которой я лично общаюсь, и они мне сказали, что это были самые легкие сборы в их жизни.

    Нет никакой нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих», – сказал Гатагов.

    • «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • В мае клуб подписал с португальским специалистом контракт на 2 года.
    • При Витории команда проиграла 5 из 9 официальных матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2021 23:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +27709

      VVM1964 54 минуты назад

      Насколько противоречивые новости на бомбардире - в начале сезона была инфа , что игроки недовольны чрезмерными нагрузками при новом тренере , а теперь ВДРУГ - "Нет никакой нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих " ((. Ну и кому верить ?((

      2
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      Рейтинг: +16714

      JTherry > VVM1964 39 минут назад

      это не только на бомбе были подобные "новости", во всех "телегах" про чрезмерные нагрузки писали, которыми недовольны игроки... поэтому "слив" Гатагова на Матч-ТВ абсолютно непонятен, или он попросту подставил эту "группу игроков", или под Руя "копает" по чьему-то заказу...

      2
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      Рейтинг: +27709

      VVM1964 > JTherry 36 минут назад

      Опять происки Заремы ? )))

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      Рейтинг: +16714

      JTherry > VVM1964 33 минуты назад

      у Зорьки сегодня днюха, 35 стукнуло, в телегах открыли новый "палец Заремы" и слили ее фотки, видимо, взломали телефон... чьи происки - пока непонятно...

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      Рейтинг: +1613

      GermanVo 1 час назад

      Если сравнить нагрузки на сборах с Теди, то там их выжимали, как лимон, по-этому в прошлый сезон футболистов хватало на все 90 минут. По первым играм нынешнего сезона было видно, как во вторых таймах команда проседала физически. Может зимние сборы будут попродуктивнее.

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