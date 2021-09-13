Гатагов: «Игроки «Спартака» сказали, что сборы с Виторией – самые лeгкие в их жизни»

Бывший игрок «Спартака» Сослан Гатагов рассказал, как в московской команде отзываются о работе главного тренера Руя Витории.
«Меня не удивило, что «Спартак» нестабильно начал сезон, потому что мы это прогнозировали перед Кубком Париматч Премьер, который с легкостью им дался.
Есть группа игроков, с которой я лично общаюсь, и они мне сказали, что это были самые легкие сборы в их жизни.
Нет никакой нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих», – сказал Гатагов.
- «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
- В мае клуб подписал с португальским специалистом контракт на 2 года.
- При Витории команда проиграла 5 из 9 официальных матчей.
Источник: «Матч ТВ»