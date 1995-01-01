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    Лига чемпионов. «Янг Бойз» вырвал победу у «МЮ» на последних секундах

    «Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Английский клуб играл в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Аарона Ван-Биссаки.

    Форвард «МЮ» Криштиану Роналду провел 177-й матч в Лиге чемпионов. Он повторил рекорд экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса по числу матчей в турнире. Португалец также стал автором первого гола на групповом этапе ЛЧ-2021/22.

    Победный гол на 95-й минуте после ошибки Джесси Лингарда забил нападающий хозяев Теосон Сибачо.

    Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

    Янг Бойз (Швейцария) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Роналду, 13; 1:1 – Нгамале, 66; 2:1 – Сибачо, 90+5.

    Удаления: нет – Ван-Биссака, 35.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:39
    Комментарии18
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      Рейтинг: +9589

      Вомбат 39 минут назад

      Удаление в начале матча сыграло свою роль. Лингард поплыл, потому что устал.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Красногорск_Фан > Вомбат 35 минут назад

      Куда он устал. Он на замену вышел на 72 минуте и через 20 минут завалил матч.

      2
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      Рейтинг: +9589

      Вомбат > Красногорск_Фан 32 минуты назад

      Да, вы правы, он устать не мог. Но МЮ в целом устал. Иначе они бы выиграли, так как их класс значительно выше, чем у швейцарцев.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Красногорск_Фан > Вомбат 29 минут назад

      Ну так фарт никто не отменял. А МЮ начал за здравие и закончил за упокой . Посмотрим что будет в следующих играх. Там и соперники еще сильнее.

      0
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      Рейтинг: +2688

      Бухбух 51 минуту назад

      Лингард делать такие передачи назад от Зобнина научился.

      1
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      Рейтинг: +438

      andruhs 55 минут назад

      Ни за кого!!! Но.....
      Швейцам респект за активность!
      Эту победу участники запомнят. Такое не каждый день случается.
      Молодцы.

      1
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      Рейтинг: +1423

      Maxi_7 1 час назад

      Сульшер power.

      0
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      Рейтинг: +18

      dalermr 1 час назад

      Роналду при замене в ухо Лингарду шепнул, забей гол или сделай результативную передачу. Всё так и получилось

      1
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      Рейтинг: +767

      Юрэс 1 час назад

      Да ты и сам всё прекрасно понял ХА

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      Рейтинг: +1033

      Alex Y 1 час назад

      Вот это первая неожиданность, Роналду расстроили((

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      Рейтинг: +767

      Юрэс 1 час назад

      ХА ХА ХА ХА ХА !!!!!!! ЛИГА СТАВОК РУЛИТ !!

      1
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      Рейтинг: +1871

      Красногорск_Фан > Юрэс 1 час назад

      Рулят те кто не ставит.

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      Рейтинг: +767

      Юрэс > Красногорск_Фан 1 час назад

      А чё сразу ***********

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      Рейтинг: +1871

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Янг бойз судя по всему не только у МЮ очки отберет. И это отлично. Будут яркие игры.

      Роналду свое дело сделал, 2 долбо..й.о..па из МЮ в 1 и 2 тайме перечеркнули все хорошие начинания. Я бы не месте Сульшера перетрахал все стадо после матча.

      2
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      Рейтинг: +6033

      Томик 1 час назад

      Шикарный голевой пас. Не зря Роналду заменил.

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