Лига чемпионов. «Янг Бойз» вырвал победу у «МЮ» на последних секундах

«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб играл в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Аарона Ван-Биссаки.

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду провел 177-й матч в Лиге чемпионов. Он повторил рекорд экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса по числу матчей в турнире. Португалец также стал автором первого гола на групповом этапе ЛЧ-2021/22.

Победный гол на 95-й минуте после ошибки Джесси Лингарда забил нападающий хозяев Теосон Сибачо.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

Янг Бойз (Швейцария) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Роналду, 13; 1:1 – Нгамале, 66; 2:1 – Сибачо, 90+5.

Удаления: нет – Ван-Биссака, 35.

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