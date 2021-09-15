Янг Бойз - Манчестер Юнайтед

Блин кто просил пасовать назад. Все шло к ничьей. Эх Линград.
|5 тур
|27 ноября, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Янг Бойз
|1 тур
|19 сентября, среда
|22:00
|Янг Бойз
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|5 тур
|27 ноября, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Янг Бойз
|1 тур
|19 сентября, среда
|22:00
|Янг Бойз
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Юн
|6
|3
|2
|1
|11:8
|+3
|11
|2.
|Вильярреал
|6
|3
|1
|2
|12:9
|+3
|10
|3.
|Аталанта
|6
|1
|3
|2
|12:13
|-1
|6
|4.
|Янг Бойз
|6
|1
|2
|3
|7:12
|-5
|5
Блин кто просил пасовать назад. Все шло к ничьей. Эх Линград.
В Англии в последнее время замена не их конëк. Сначала в финале евро замена не сработала, а теперь тут заменëнный чужому отдаëт
Не сомневался)будет дубль)
Ну началось, есть 0:1
1:3