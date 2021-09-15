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Янг Бойз - Манчестер Юнайтед

14.09.2021, Вторник, 19:45 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1 тур Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов (2018/2019), группа H
5 тур
27 ноября, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Янг Бойз
1 тур
19 сентября, среда 22:00 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 3 2 1 11:8 +3 11
2. Вильярреал 6 3 1 2 12:9 +3 10
3. Аталанта 6 1 3 2 12:13 -1 6
4. Янг Бойз 6 1 2 3 7:12 -5 5
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 14 сентября 2021, 21:43

    Блин кто просил пасовать назад. Все шло к ничьей. Эх Линград.

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    Рейтинг: +190

    Sergicious > Almazovich 14 сентября 2021, 23:20

    В Англии в последнее время замена не их конëк. Сначала в финале евро замена не сработала, а теперь тут заменëнный чужому отдаëт

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    Рейтинг: +890

    3meeeD 14 сентября 2021, 20:14

    Не сомневался)будет дубль)

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 14 сентября 2021, 20:01

    Ну началось, есть 0:1

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 14 сентября 2021, 11:57

    1:3

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