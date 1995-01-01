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    Роналду – автор первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов. Это его 135-й мяч в турнире

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Янг Бойз» (1:0, первый тайм).

    36-летний португалец проводит 177-й матч в Лиге чемпионов. Это повторение рекорда экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса по числу матчей в турнире.

    Роналду также стал автором первого гола на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22, отличившись на 13-й минуте с передачи Бруно Фернандеша. Это его 135-й гол в турнире. Он остается лучшим бомбардиром в истории ЛЧ.

    • Роналду забил 3 гола в 2 матчах за «МЮ» после возвращения.
    • Португалец вернулся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +25122

      пьяныйхоровод 3 минуты назад

      У Я.Б. Роналду нет , но счёт уже 1:1 , а автор первого гола на "лавке" .

      0
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      Рейтинг: +3453

      neim 14 минут назад

      Блин, вот машина-то по забиванию голов ! И ведь запал совсем не гаснет, а ему уже 36 лет и всё время играет на высочайшем уровне в сильных командах ...

      0
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      Рейтинг: +8765

      KOLBIS 27 минут назад

      Вот же блин,кому он продал и что в свое время)))...Тут не словами конечно не описать...Долгие и нескончаемые аплодисменты,причем стоя!!!...

      2
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      Рейтинг: +1730

      CSKA471 30 минут назад

      Крутой конечно

      4
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      Рейтинг: +1352

      IVANRUS777 45 минут назад

      Вот это возвращение в МЮ! Помню его игры за Манчестер, когда он только перешёл туда из Спортинга. Слащавый техничный самоуверенный мальчишка пришёл играть к матёрым английским мастерам и не сразу влился в атлетичный стиль англичан. Не зря в дальнейшем он столько времени уделял работе над своим телом. Атлетизм стал основой его долгой карьеры. Вообще красавчик он конечно, кто бы что про него не говорил, а не уважать его, как футболиста, просто нельзя. Рад что не в Сити перешёл, а вернулся на Олд Траффорд.

      5
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      Рейтинг: +7764

      playsh 52 минуты назад

      Так держать,старина Криш,ты просто космос!!!

      6
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      Рейтинг: +7581

      "supermax" > playsh 52 минуты назад

      где-то рыдает нЕкто под ником суперпав9

      3
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      Рейтинг: +7764

      playsh > "supermax" 47 минут назад

      Не обращайте внимание,у него репа не излечимо больна.

      2
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      Рейтинг: +1030

      Alex Y 55 минут назад

      Круто, еще и открыл и сезон ЛЧ, а чем ответит Месси)

      5
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