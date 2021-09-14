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  • Роналду – автор первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов. Это его 135-й мяч в турнире

Роналду – автор первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов. Это его 135-й мяч в турнире

14 сентября 2021, 19:59
12

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Янг Бойз» (1:1, второй тайм).

36-летний португалец проводит 177-й матч в Лиге чемпионов. Это повторение рекорда экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса по числу матчей в турнире.

Роналду также стал автором первого гола на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22, отличившись на 13-й минуте с передачи Бруно Фернандеша. Это его 135-й гол в турнире. Он остается лучшим бомбардиром в истории ЛЧ.

  • Роналду забил 3 гола в 2 матчах за «МЮ» после возвращения.
  • Португалец вернулся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

Источник: Opta
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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Alex Y
1631640301
Круто, еще и открыл и сезон ЛЧ, а чем ответит Месси)
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Plyash
1631640493
Так держать,старина Криш,ты просто космос!!!
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IVANRUS777
1631640900
Вот это возвращение в МЮ! Помню его игры за Манчестер, когда он только перешёл туда из Спортинга. Слащавый техничный самоуверенный мальчишка пришёл играть к матёрым английским мастерам и не сразу влился в атлетичный стиль англичан. Не зря в дальнейшем он столько времени уделял работе над своим телом. Атлетизм стал основой его долгой карьеры. Вообще красавчик он конечно, кто бы что про него не говорил, а не уважать его, как футболиста, просто нельзя. Рад что не в Сити перешёл, а вернулся на Олд Траффорд.
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CSKA471
1631641785
Крутой конечно
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KOLBIS
1631641993
Вот же блин,кому он продал и что в свое время)))...Тут не словами конечно не описать...Долгие и нескончаемые аплодисменты,причем стоя!!!...
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житель СПб
1631643753
Невероятный. !!
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Красногорск_Фан
1631644667
Респект. И пора делать хештег #ОпятьЗабилСочувствуюСуперПав
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slavа0508
1631645684
На самом деле ВЕЛИКИЙ . даже меняя команды в 36 лет . не одного матча на раскачку ...
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