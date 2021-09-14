Роналду – автор первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов. Это его 135-й мяч в турнире

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Янг Бойз» (1:1, второй тайм).

36-летний португалец проводит 177-й матч в Лиге чемпионов. Это повторение рекорда экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса по числу матчей в турнире.

Роналду также стал автором первого гола на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22, отличившись на 13-й минуте с передачи Бруно Фернандеша. Это его 135-й гол в турнире. Он остается лучшим бомбардиром в истории ЛЧ.