Яровинский: «Четыре клуба говорили с «Рубином» о Хвиче. Его трансфер – вопрос времени»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопросы о несостоявшемся уходе из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

– Главная трансферная новость «Рубина» этим летом – Хвича остался. Какая этому событию внутренняя оценка у клуба?

– Очень простая: мы реагируем только на фактические вещи. Хвича – большой футболист, который обязательно будет играть в большом европейском клубе. Просто ему всего лишь 20 лет, он провeл на высоком уровне всего один сезон. Так бывает, что в большую команду футболисты переходят не сразу.

У меня, например, перед глазами есть пример Эдегора, с которым мы вместе были в «Витессе». Он прошeл через две аренды, возвращался в «Реал» и вот только сейчас перешeл в «Арсенал», подписав долгосрочный контракт. Было очевидно, что он будет играть в большом клубе.

Но «Реал» мог себе позволить отпускать его в аренду, а мы не считаем, что для Хвичи есть в подобном необходимость. Ему не нужен промежуточный этап.

Тут в него верят, да и сам игрок с удовольствием тут находится. Просто иногда для большого шага требуется время. Хвича сразу перейдeт в европейский клуб, и его трансфер – вопрос времени.

– Что за клубы обсуждали с вами переход Хвичи?

– С нами о нeм говорило четыре команды, но до финального предложения дело не дошло. Ни одна команда не прислала официальный документ.

И это тоже нормально и логично. Потому что по такому футболисту, если ты вступаешь в финальные переговоры, ты эту сделку доделываешь в итоге. С «Рубином» точно.

– Вам не кажется, что «Рубин» много просит за молодого игрока, который кроме РПЛ ещe нигде себя не показал, и поэтому предложений нет?

– Нет, это совершенно не мешает. Европейские клубы в первую очередь размышляют о временном отрезке этого перехода. О возрасте фуболиста, о количестве матчей на высшем уровне, которые он провeл.

Но финансовые запросы «Рубина» абсолютно адекватны относительно таланта Хвичи, и это никого не пугает.

– «Рубин» будет готов отпустить Хвичу зимой?

– Эфемерные вещи я обсуждать не готов. У нас структурированный чeткий клуб, который реагирует на фактические варианты и переговоры.

Могу сказать, что со всеми командами, которые вступили с нами в переговоры и футболисты хотели туда перейти, они в итоге туда перешли.