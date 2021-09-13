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  • Яровинский: «Четыре клуба говорили с «Рубином» о Хвиче. Его трансфер – вопрос времени»

Яровинский: «Четыре клуба говорили с «Рубином» о Хвиче. Его трансфер – вопрос времени»

13 сентября 2021, 12:50
8

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопросы о несостоявшемся уходе из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Главная трансферная новость «Рубина» этим летом – Хвича остался. Какая этому событию внутренняя оценка у клуба?

– Очень простая: мы реагируем только на фактические вещи. Хвича – большой футболист, который обязательно будет играть в большом европейском клубе. Просто ему всего лишь 20 лет, он провeл на высоком уровне всего один сезон. Так бывает, что в большую команду футболисты переходят не сразу.

У меня, например, перед глазами есть пример Эдегора, с которым мы вместе были в «Витессе». Он прошeл через две аренды, возвращался в «Реал» и вот только сейчас перешeл в «Арсенал», подписав долгосрочный контракт. Было очевидно, что он будет играть в большом клубе.

Но «Реал» мог себе позволить отпускать его в аренду, а мы не считаем, что для Хвичи есть в подобном необходимость. Ему не нужен промежуточный этап.

Тут в него верят, да и сам игрок с удовольствием тут находится. Просто иногда для большого шага требуется время. Хвича сразу перейдeт в европейский клуб, и его трансфер – вопрос времени.

Что за клубы обсуждали с вами переход Хвичи?

– С нами о нeм говорило четыре команды, но до финального предложения дело не дошло. Ни одна команда не прислала официальный документ.

И это тоже нормально и логично. Потому что по такому футболисту, если ты вступаешь в финальные переговоры, ты эту сделку доделываешь в итоге. С «Рубином» точно.

Вам не кажется, что «Рубин» много просит за молодого игрока, который кроме РПЛ ещe нигде себя не показал, и поэтому предложений нет?

– Нет, это совершенно не мешает. Европейские клубы в первую очередь размышляют о временном отрезке этого перехода. О возрасте фуболиста, о количестве матчей на высшем уровне, которые он провeл.

Но финансовые запросы «Рубина» абсолютно адекватны относительно таланта Хвичи, и это никого не пугает.

«Рубин» будет готов отпустить Хвичу зимой?

– Эфемерные вещи я обсуждать не готов. У нас структурированный чeткий клуб, который реагирует на фактические варианты и переговоры.

Могу сказать, что со всеми командами, которые вступили с нами в переговоры и футболисты хотели туда перейти, они в итоге туда перешли.

  • В этом сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича Яровинский Олег
Комментарии (8)
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portero
1631531719
Как Шапи , уйдёт в Турцию в слабенький клуб.. Это альтернативное мнение
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Лфшт
1631532965
Ага, Пахтакор, Динамо Тбилиси, Шериф и Вадуц интересовались, только они хотели его не беплатно даже, а что бы им еще доплатили за эти эти помои
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Garrincha58
1631534555
ему нужно играть в еврокубках там показать себя, а так в Казани может ещё застрять или продадут за копейки, а в Рубине наверняка хотят получить за него лямов 20
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vladimir-7
1631540154
Игры команд РПЛ в Европе никто не смотрит, поэтому Хвичи необходимо играть в клубе, который будет играть в ЕК в следующем году и это может быть даже Рубин.
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JTherry
1631540500
"рыночная стоимость Хвичи - 18 миллионов евро" ...китайцы столько не заплатят...)
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