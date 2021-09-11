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  • Куратор «Химок» Терюшков: «Я бы вообще запретил легионеров, они занимают места наших ребят. Задача чемпионата – формирование сборной»

Куратор «Химок» Терюшков: «Я бы вообще запретил легионеров, они занимают места наших ребят. Задача чемпионата – формирование сборной»

11 сентября 2021, 00:01
13

Министр спорта Московской области Роман Терюшков согласен с позицией президента России Владимира Путина: отменять лимит на легионеров в РПЛ нельзя. Терюшков, помимо чиновничьей работы, курирует «Химки».

«Три месяца назад я говорил о том, что вообще бы запретил участие легионеров в нашем чемпионате, потому что они занимают места наших ребят.

Так как у нас основная задача любого внутреннего первенства – формирование национальной и олимпийской сборных страны, то когда играют ребята с иностранными паспортами, то сделать это в принципе невозможно.

Я хочу смотреть, как играют ребята с российскими паспортами, из Московской области и Москвы. Те же «Крылья Советов» на 99,9% составлены из российских футболистов, в том числе и воспитанников «Чертаново».

Мне интереснее наблюдать за нашими воспитанниками, чем за выступлением грандов отечественного футбола, которые наполовину составлены из легионеров», – сказал Терюшков.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1631309370
_ вообще дурачек чтоли, кто такую задачу клубам поставил? поставят неучей на руководящие должности, а потом ждем какие то результаты)))
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Бухбух
1631326626
Терюшков: "Мне интереснее наблюдать пешеходный футбол, поэтому должны играть исключительно россияне".
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Fusballer
1631339355
Я бы запретил бездарных кривоногих футболистов, они занимают места талантливых ребят.
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rash1959
1631341306
Так у него же химках пол команды бегает легов, причём за госбюджетные деньги. Выгони их, подай пример в чём проблемма. Но подлиз зачтён.
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kvm
1631342555
вообще бы запретил доступ дебилов к власти...
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portero
1631343174
Я бы политикам убрал их миллионные фонды, от этого все взятки и откаты, они главное хло чинуши вороватые, их бы сократить раз 90 тогда меньше воров в государстве будет...
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ivany4
1631343801
Имеет право и на такую, собственную, точку зрения.
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Enter2006
1631343969
О, ещё один, с натренированным языком для заднего мягкого места. А что все загавкали то так сильно после сообщения Царя? До этого многие были за отмену лимита.
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Январь 59
1631345161
В СССР не было легионеров. Кубок кубков брали. Ч. Е. брали, как бы это смешно не выглядело, но Динамо Тбилиси было укомплектовано только грузинскими футболистами, а КбокКубков взяли. Киевское динамо было укомплектовано только украинскими игроками, и Кубок Кубков дважды брали. Наш хоккей без легионеров тоже был лучшим в мире. А сегодня все хоккеисты боятся побеждать Канаду по причине возможной потери работы за океаном. У меня нет однозначного ответа по поводу легионеров, но нужно что то радикальное. Либо запретить легионеров, либо отменить лимит. Лимит это зло. При наличии лимита на легионеров приходится нашим лентяям платить огромные не заслуженные деньги. Отсутствие лимита заставит наших Игнатьевых, Шапи, Уткиных , Соболевыз пахать в полный рост и не даст возможности диктовать свои условия. А Запрет на легионеров решит все задачи сразу. Да первое время клубный футбол придет в упадок, но всему свое время.
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САДЫЧОК
1631354834
Теперь эти согласные будут взахлёб поддакивать ! По больше публикуйте имена всех лизоблюдов ! Очень интересно над ними посмеяться !
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