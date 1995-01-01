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    Куратор «Химок» Терюшков: «Я бы вообще запретил легионеров, они занимают места наших ребят. Задача чемпионата – формирование сборной»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков согласен с позицией президента России Владимира Путина: отменять лимит на легионеров в РПЛ нельзя. Терюшков, помимо чиновничьей работы, курирует «Химки».

    «Три месяца назад я говорил о том, что вообще бы запретил участие легионеров в нашем чемпионате, потому что они занимают места наших ребят.

    Так как у нас основная задача любого внутреннего первенства – формирование национальной и олимпийской сборных страны, то когда играют ребята с иностранными паспортами, то сделать это в принципе невозможно.

    Я хочу смотреть, как играют ребята с российскими паспортами, из Московской области и Москвы. Те же «Крылья Советов» на 99,9% составлены из российских футболистов, в том числе и воспитанников «Чертаново».

    Мне интереснее наблюдать за нашими воспитанниками, чем за выступлением грандов отечественного футбола, которые наполовину составлены из легионеров», – сказал Терюшков.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24935

      Боцман59rus 1 час назад

      _ вообще дурачек чтоли, кто такую задачу клубам поставил?
      поставят неучей на руководящие должности, а потом ждем какие то результаты)))

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