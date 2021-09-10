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    Газизов: «Все клубы за отмену лимита, но не сегодня и не сейчас. Сборная – это основное»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил позицию клубов по поводу лимита на легионеров. Все готовы его отменить, но спустя время.

    – Многие клубы на предварительном голосовании выступили не за полную отмену лимита, а лишь за изменение его формата. Почему так?

    – Не совсем так. Все за отмену, но не сегодня и не сейчас. Должна быть определенная дорожная карта. Это не за один год делаться должно.

    Клубам нужно будет пересмотреть свою трансферную политику и еще ряд моментов. Это непросто. Потом мы же должны действовать в интересах сборной.

    Понятно, что футбол коммерческий должен сам выживать. Но в интересах сборной клубы также должны работать.

    – Так российский футбол в итоге должен существовать в интересах клубов или сборной?

    – Это взаимосвязанные вещи. Но основное – это сборная.

    • Против отмены лимита высказался президент России Владимир Путин.
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

    Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии

    Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    10.09.2021 23:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1184

      Олег1204 34 минуты назад

      ПЕСдобол

      0
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      Рейтинг: +21457

      bset 1 час назад

      Мудко настолько гениален, что своими реформами так загнал российский футбол, что откатывать надо с помощью дорожных карт))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6037

      vladik12 2 часа назад

      Может так статься, что будет уже поздно.

      0
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