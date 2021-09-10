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  • Газизов: «Все клубы за отмену лимита, но не сегодня и не сейчас. Сборная – это основное»

Газизов: «Все клубы за отмену лимита, но не сегодня и не сейчас. Сборная – это основное»

10 сентября 2021, 23:47
16

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил позицию клубов по поводу лимита на легионеров. Все готовы его отменить, но спустя время.

– Многие клубы на предварительном голосовании выступили не за полную отмену лимита, а лишь за изменение его формата. Почему так?

– Не совсем так. Все за отмену, но не сегодня и не сейчас. Должна быть определенная дорожная карта. Это не за один год делаться должно.

Клубам нужно будет пересмотреть свою трансферную политику и еще ряд моментов. Это непросто. Потом мы же должны действовать в интересах сборной.

Понятно, что футбол коммерческий должен сам выживать. Но в интересах сборной клубы также должны работать.

– Так российский футбол в итоге должен существовать в интересах клубов или сборной?

– Это взаимосвязанные вещи. Но основное – это сборная.

  • Против отмены лимита высказался президент России Владимир Путин.
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии

Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (16)
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vladik12
1631306911
Может так статься, что будет уже поздно.
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Олег1204
1631312295
ПЕСдобол
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dim29
1631318968
Все такими патриотами стали после слов ВВ,аж тошно,жополизы.
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Лфшт
1631335995
Переобуваются в полете )))
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SinyaaPyll
1631341654
Пока что попка главнокомандующего блестит недостаточно. ждём Газзаева.
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portero
1631343471
Мы тоже уважаем господина ПЖ , и выполняем все его указания , которые не указания, а просто слова....
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polt
1631343488
По моему вопрос по лимиту решен (указ ВВП) и чего теперь вякать.
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Enter2006
1631344107
При чем тут сборная? Ранее не было никакого лимита, и норм такая сборная России была. Притягивают письку к носу и не краснеют, пусть паспортисты еле ходящие теперь миллиарды получают, их сам Царь защитил.
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Дедуктор
1631347367
Помнится, Динамо (М) представляло собой вариант сб. Португалии. Сплошь., португезы. Поначалу что то из себя изображали. Было забавно. Дерлей там, Маниш, Рибейру ...Потом португезы плюнули и стали "балду парить". Команда стала конченым дерьмом. Леги получали незарабатонная гипербабки и плевать на Динамо (М) хотели. И процентов 90 так поступают все леги за редким исключением (в качестве таковых можно вспомнить Карадинеза, Данни, Промеса, Халка и всё).
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Иван Петров 1986
1631348388
Наш солнцеликий куда не залезет везде все испортит.
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