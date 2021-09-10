Газизов: «Все клубы за отмену лимита, но не сегодня и не сейчас. Сборная – это основное»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил позицию клубов по поводу лимита на легионеров. Все готовы его отменить, но спустя время.

– Многие клубы на предварительном голосовании выступили не за полную отмену лимита, а лишь за изменение его формата. Почему так?

– Не совсем так. Все за отмену, но не сегодня и не сейчас. Должна быть определенная дорожная карта. Это не за один год делаться должно.

Клубам нужно будет пересмотреть свою трансферную политику и еще ряд моментов. Это непросто. Потом мы же должны действовать в интересах сборной.

Понятно, что футбол коммерческий должен сам выживать. Но в интересах сборной клубы также должны работать.

– Так российский футбол в итоге должен существовать в интересах клубов или сборной?

– Это взаимосвязанные вещи. Но основное – это сборная.

Против отмены лимита высказался президент России Владимир Путин .

. Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

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