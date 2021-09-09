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«Тобол» подтвердил информацию о положительной допинг-пробе Валиуллина

9 сентября 2021, 12:27

«Тобол» выпустил заявление касательно ситуации с предполагаемым обнаружением допинга в организме полузащитника Руслана Валиуллина.

«Футбольный клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.

Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» – «Тобол».

Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.

Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела», – говорится в заявлении.

  • Валиуллин на прошлой неделе забил 2 гола в ворота сборной Украины (2:2).
  • Матч против Боснии и Герцеговины он пропустил из-за положительной допинг-пробы.

Источник: Страница «Тобола» в соцсети «ВКонтакте»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Казахстан Валиуллин Руслан
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