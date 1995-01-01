Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    «Тобол» подтвердил информацию о положительной допинг-пробе Валиуллина

    «Тобол» выпустил заявление касательно ситуации с предполагаемым обнаружением допинга в организме полузащитника Руслана Валиуллина.

    «Футбольный клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.

    Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

    Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» – «Тобол».

    Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.

    Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела», – говорится в заявлении.

    • Валиуллин на прошлой неделе забил 2 гола в ворота сборной Украины (2:2).
    • Матч против Боснии и Герцеговины он пропустил из-за положительной допинг-пробы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Страница «Тобола» в соцсети «ВКонтакте»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89223
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67487
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru