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  • Журналист Кожахмет: игрок Казахстана Валиуллин провалил допинг-тест. Он забил два гола Украине

Журналист Кожахмет: игрок Казахстана Валиуллин провалил допинг-тест. Он забил два гола Украине

9 сентября 2021, 00:48
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Футболисту сборной Казахстана Руслану Валиуллину грозит дисквалификация за допинг. Из-за положительной допинг-пробы он пропустил последнюю встречу отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

«Игрок сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.

Пока неизвестно, какое запрещeнное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо», – сообщил инсайдер Айдын Кожахмет.

  • Валиуллин на прошлой неделе забил 2 гола в ворота сборной Украины (2:2).
  • 26-летний полузащитник стоит 800 тысяч евро.
  • В текущем сезоне чемпионата Казахстана Валиуллин провел 17 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.

Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория – более 4,5 тысячи подписчиков.

Казахстан. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Казахстан Украина Валиуллин Руслан
Комментарии (2)
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zigbert
1631193365
Подвел команду. Теперь результат могут аннулировать.
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