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    Журналист Кожахмет: игрок Казахстана Валиуллин провалил допинг-тест. Он забил два гола Украине

    Футболисту сборной Казахстана Руслану Валиуллину грозит дисквалификация за допинг. Из-за положительной допинг-пробы он пропустил последнюю встречу отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

    «Игрок сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.

    Пока неизвестно, какое запрещeнное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо», – сообщил инсайдер Айдын Кожахмет.

    • Валиуллин на прошлой неделе забил 2 гола в ворота сборной Украины (2:2).
    • 26-летний полузащитник стоит 800 тысяч евро.
    • В текущем сезоне чемпионата Казахстана Валиуллин провел 17 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.

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    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

    Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория – более 4,5 тысячи подписчиков.

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