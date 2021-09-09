Журналист Кожахмет: игрок Казахстана Валиуллин провалил допинг-тест. Он забил два гола Украине

Футболисту сборной Казахстана Руслану Валиуллину грозит дисквалификация за допинг. Из-за положительной допинг-пробы он пропустил последнюю встречу отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

«Игрок сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.

Пока неизвестно, какое запрещeнное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо», – сообщил инсайдер Айдын Кожахмет.