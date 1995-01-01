Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Тренер сборной Чехии Хитры: «Украина входит в число лидеров футбола»

    Иржи Хитры, тренер сборной Чехии, поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной. Он ждет трудную встречу.

    «Это тоже международный матч национальных сборных, он тоже в некотором роде важен. Мы обращаем внимание на интересы клубов, общаемся с ними и постараемся учесть их в этом матче, если сможем. Это также в наших интересах, чтобы позволить некоторым ребятам играть.

    Вероятно, будут некоторые изменения, но это должен быть значимый матч с точки зрения национальной сборной. В этом духе мы хотим сыграть в него.

    Украина входит в число лидеров футбола. Она доказывала это долгое время, она сделала это на Евро. Мы ожидаем сложный матч», – цитирует Хитры LiveTV со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Чехии.

    • Матч начнется в 21:45 по Москве.
    • В последних 3 очных матчах Украина не проиграла.
    • Украина не побеждает в основное время в 5 играх подряд. Эта серия началась на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: LiveTV

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89205
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru