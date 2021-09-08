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  • Тренер сборной Чехии Хитры: «Украина входит в число лидеров футбола»

Тренер сборной Чехии Хитры: «Украина входит в число лидеров футбола»

8 сентября 2021, 18:57
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Иржи Хитры, тренер сборной Чехии, поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной. Он ждет трудную встречу.

«Это тоже международный матч национальных сборных, он тоже в некотором роде важен. Мы обращаем внимание на интересы клубов, общаемся с ними и постараемся учесть их в этом матче, если сможем. Это также в наших интересах, чтобы позволить некоторым ребятам играть.

Вероятно, будут некоторые изменения, но это должен быть значимый матч с точки зрения национальной сборной. В этом духе мы хотим сыграть в него.

Украина входит в число лидеров футбола. Она доказывала это долгое время, она сделала это на Евро. Мы ожидаем сложный матч», – цитирует Хитры LiveTV со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Чехии.

  • Матч начнется в 21:45 по Москве.
  • В последних 3 очных матчах Украина не проиграла.
  • Украина не побеждает в основное время в 5 играх подряд. Эта серия началась на Евро-2020.

Источник: LiveTV
Украина. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Чехия Украина
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Skull_Boy
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